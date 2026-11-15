به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمدی شامگاه یکشنبه در حاشیه بازدید از نمایشگاه کتاب ساری، برگزاری چنین رویدادهایی را فرصتی برای ترویج فرهنگ مطالعه و افزایش دسترسی علاقه‌مندان به آثار متنوع و ارزشمند دانست.

وی با اشاره به سیاست‌های فرهنگی این اداره‌کل در حوزه نشر اظهار کرد: طی سال‌های اخیر تلاش کرده‌ایم زمینه ارائه کتاب‌های فاخر و ارزشمند را فراهم کنیم و در همین راستا، از چاپ و انتشار آثاری با محوریت فرهنگ بومی مازندران حمایت و مشارکت کرده‌ایم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران افزود: این رویکرد همچنان ادامه دارد و حمایت از تولید آثار مرتبط با هویت، فرهنگ و ظرفیت‌های بومی استان از برنامه‌های مورد توجه این مجموعه است.

نمایشگاه کتاب ساری همزمان با سی‌وچهارمین دوره نمایشگاه کتاب جمهوری اسلامی ایران، با حضور جمعی از مسئولان فرهنگی، ناشران، پژوهشگران و اصحاب رسانه در سالن زنده‌یاد سلمان هراتی اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران افتتاح شد.

در این نمایشگاه بیش از چهار هزار و ۵۰۰ عنوان کتاب در قالب ۲۰ هزار جلد از آثار بیش از ۵۰ ناشر برتر کشور در معرض دید و انتخاب علاقه‌مندان قرار گرفته است.

این نمایشگاه در میدان امام خمینی (ره) ساری، سالن زنده‌یاد سلمان هراتی اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران برپا شده است.