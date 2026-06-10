به گزارش خبرنگار مهر، نمایشنامههای «مرهم عزیز» و «رستاخیز قشنگ» تازهترین نمایشنامههای نوشته شده توسط افشین رشیدی قرار است در سالن زندهیاد سلمان هراتی مجتمع فرهنگی هنری ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با حضور اهالی فرهنگ و هنر استان رونمایی شود.
محمد محمدی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به جایگاه ادبیات نمایشی در توسعه فرهنگی جامعه، انتشار این آثار را گامی ارزشمند در مسیر غنای ادبیات نمایشی معاصر و حمایت از جریانهای فرهنگی و هنری اندیشهمحور دانست و گفت: حمایت از هنرمندان استان برای تولید آثار فرهنگی یکی از اولویتهای این اداره کل است و در حوزههای گوناگون این نگرش را دنبال میکنیم.
محمدی افزود: یکی از الزامات توسعه فرهنگی تولید متون نمایشی مبتنی بر فرهنگ بومی و برگرفته از زیستبوم فرهنگی جامعه است که در حوزه هنرهای نمایشی استان جای زیادی برای کار در این حوزه داریم.
وی اظهار کرد: رونمایی از این ۲ کتاب نمایشنامه اقدام ارزشمند و امیدوارکنندهای است که امیدواریم با همراهی سایر هنرمندان مطرح استان شاهد افزایش تعداد این آثار برای عرضه به مخاطبان باشیم.
افشین رشیدی از چهرههای فعال و شناختهشده هنرهای نمایشی مازندران است که در حدود سه دهه فعالیت هنری خود، با تمرکز بر تولید آثار نمایشی و نمایشنامهنویسی، بخشی از دغدغههای انسانی، اجتماعی و فرهنگی جامعه را در قالب روایتهای نمایشی بازتاب داده است.
آثار این هنرمند با بهرهگیری از ظرفیتهای ادبیات نمایشی، تلاش میکنند مخاطب را به تأمل درباره مفاهیمی همچون آگاهی، مسئولیت، عدالت، تحول فردی و اجتماعی و نسبت انسان با جهان پیرامون دعوت کنند.
کتابهای «مرهم عزیز» و «رستاخیز قشنگ» با ویراستاری احمد خدادی، طراحی جلد فرزام گوران و تایپوگرافی بهنام رشیدی منتشر شدهاند.
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