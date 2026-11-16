عبدالوحید فیاضی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در دیدار با فرزانه صادق مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی، مجموعه‌ای از مطالبات زیرساختی و عمرانی شهرستان‌های نور و محمودآباد مطرح شد که برای پیگیری و تسریع در اجرای آن‌ها دستورات لازم صادر شد.

وی با اشاره به اهمیت راه‌اندازی فرودگاه بیشه‌کلا افزود: در این نشست وزیر راه و شهرسازی به رئیس سازمان هواپیمایی کشوری دستور داد اقدامات لازم برای راه‌اندازی هرچه سریع‌تر این فرودگاه در دستور کار قرار گیرد.

نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس، شتاب‌بخشی به پروژه جاده سرخرود به آمل را از دیگر موضوعات مطرح‌شده عنوان کرد و گفت: عملیاتی شدن تخصیص اعتبارات ماده ۲۳ برای این پروژه مورد تأکید قرار گرفت.

فیاضی همچنین از دستور وزیر برای تعریض و بهسازی محور آب‌پری خبر داد و افزود: با توجه به اهمیت این مسیر قدیمی، ضرورت رسیدگی به وضعیت آن مورد توجه قرار گرفت.

وی ادامه داد: درباره محور دوآب به پل زنگوله نیز مقرر شد کارگروهی برای بررسی امکان‌سنجی، استانداردسازی، ترمیم و بهسازی این مسیر راهبردی تشکیل شود.

این نماینده مجلس با اشاره به پیگیری اعتبارات محور نور، چمستان به آمل بیان کرد: وزیر راه و شهرسازی بر استفاده از ظرفیت‌های بودجه‌ای پیش‌بینی‌شده برای تأمین اعتبارات ویژه و تسریع در تکمیل این پروژه تأکید کرد.

فیاضی از اخذ ردیف اعتباری جدید برای تکمیل بیمارستان در حال ساخت نور نیز خبر داد و گفت: مشکلات پروژه‌های نهضت ملی مسکن در حوزه انتخابیه هم مطرح شد و وزیر دستورات لازم را برای رفع موانع و تسریع در اجرای این طرح‌ها صادر کرد.

وی ابراز امیدواری کرد با پیگیری مستمر مصوبات این نشست، روند اجرای پروژه‌های عمرانی و زیرساختی در شهرستان‌های نور و محمودآباد شتاب گرفته و زمینه ارتقای خدمات و رفاه عمومی مردم منطقه فراهم شود.