۱۲۰ هزار واحد ساختمانی بدون پروانه در مازندران بلاتکلیف است

عبدالوحید فیاضی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اهمیت ائتلاف میان امام جامعه و ملت ایران گفت: ائتلاف شکوهمند، کشور را به نقطه‌ای نفوذناپذیر در جهان تبدیل کرده است و امروز باید مراقب دسیسه‌های دو قطبی‌سازی باشیم.

فیاضی با تاکید بر مقابله با فساد و نفوذ در دستگاه‌های دولتی اظهار داشت: وزیر محترم کار باید نسبت به حذف مدیران مشکوک به فساد، نفوذ و دو تابعیتی اقدام کند، وزارت کار هنوز گرفتار سیاست‌بازی‌های مزورانه است.

نماینده مردم نور و محمودآباد همچنین به مشکلات زیرساختی شمال کشور اشاره کرد و گفت: راه و شهرسازی باید با نگاهی جامع به محورهای هراز، چالوس و کمربندی‌های سرخرود، آمل و چمستان توجه ویژه داشته باشد، همچنین سد هراز سال‌ها ناتمام مانده و مشکل آب در مازندران همچنان باقی است.

فیاضی گفت: یکی از دغدغه‌های اصلی در حوزه انتخابیه، ۱۲۰ هزار واحد ساختمانی بدون پروانه در مازندران است که بلاتکلیف مانده‌اند و از قوه قضائیه درخواست دارد با احیای ماده ۴ نسبت به اصلاح و جانمایی این واحدها اقدام کند.

وی گفت: این واحدهای بدون پروانه ساخت مشکلات فراوانی برای مردم و مدیریت شهری ایجاد کرده‌اند و لازم است قوه قضائیه با احیای ماده ۴ نسبت به اصلاح و جانمایی درست این ساختمان‌ها اقدام کند.

فیاضی همچنین به نیازمندی‌های زیرساختی دیگر حوزه انتخابیه‌اش اشاره کرد و افزود: گازرسانی به بخش محروم بلده و روستاهای تابعه همچنان از مطالبات مردم است و باید هرچه سریع‌تر اجرایی شود.

نماینده مردم نور و محمودآباد در ادامه تاکید کرد: باید با معادن غیرمجاز در بلده برخورد جدی تا محیط زیست این منطقه حفظ شود و مردم کمتر در معرض آسیب‌های زیست‌محیطی قرار گیرند.