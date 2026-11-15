به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد بهنام‌نیا عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مشارکت مؤدیان مالیاتی در طرح نشان‌دار کردن مالیات، نمونه‌ای از مسئولیت‌پذیری اجتماعی و نقش‌آفرینی مستقیم مردم در توسعه و آبادانی استان است.

وی افزود: با همراهی مؤدیان، اعتبار مورد نیاز ۳۰ پروژه از مجموع ۶۶ پروژه پیش‌بینی‌شده در این طرح به‌طور کامل تأمین شده و این روند نشان می‌دهد مردم می‌توانند در تعیین محل هزینه‌کرد بخشی از مالیات پرداختی خود نقش داشته باشند.

سرپرست اداره‌کل امور مالیاتی استان بوشهر با اشاره به باقی ماندن ۳۶ پروژه دیگر تصریح کرد: فرصت مشارکت و اختصاص مالیات از محل تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم برای تأمین اعتبار این پروژه‌ها تا پایان آبان‌ماه سال جاری ادامه دارد.

بهنام‌نیا از فعالان اقتصادی، اصناف و صاحبان کسب‌وکار خواست با استفاده از این فرصت، در تکمیل اعتبار پروژه‌های باقی‌مانده مشارکت کنند و سهمی در توسعه زیرساخت‌ها و ارتقای خدمات عمومی استان داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: انتخاب مؤدیان برای اختصاص مالیات به پروژه‌های مشخص، امکان هدایت مستقیم بخشی از منابع مالیاتی به طرح‌های عمرانی و توسعه‌ای را فراهم می‌کند و انتظار می‌رود با تداوم این مشارکت، اعتبار هر ۶۶ پروژه تأمین شود.

واریز ۴ هزار و ۴۷۲ میلیارد ریال عوارض ارزش افزوده به شهرداری‌ها

سرپرست اداره‌کل امور مالیاتی استان بوشهر در بخش دیگری از سخنان خود به توزیع عوارض مالیات بر ارزش افزوده در مهرماه ۱۴۰۵ اشاره کرد و گفت: در این ماه چهار هزار و ۴۷۲ میلیارد ریال از این محل به حساب شهرداری‌های ۱۰ شهر مرکز شهرستان‌های استان واریز شده است.

وی افزود: شهرداری بوشهر با دریافت یک‌هزار و ۶۲۸ میلیارد ریال بیشترین سهم را از عوارض توزیع‌شده داشته است.

بهنام‌نیا ادامه داد: پس از بوشهر، شهرداری برازجان با ۷۸۰ میلیارد ریال و شهرداری گناوه با ۵۳۵ میلیارد ریال در رتبه‌های بعدی دریافت عوارض مالیات بر ارزش افزوده قرار گرفته‌اند.