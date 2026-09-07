پرداخت ۴۰۰۰ میلیارد تومان به شهرها و روستاهای بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد بهنام‌نیا صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: درآمدهای مالیاتی و عوارض ارزش افزوده نقش مهمی در تأمین منابع مورد نیاز برای اجرای طرح‌های عمرانی، خدماتی و زیرساختی در شهرها و روستاها دارد.

سرپرست اداره کل امور مالیاتی استان بوشهر افزود: در پنج ماه نخست سال جاری، در مجموع بیش از ۴ هزار و ۱۱۲ میلیارد تومان معادل بیش از ۴ همت از محل عوارض ارزش افزوده و عوارض آلایندگی به شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، روستاهای فاقد دهیاری و عشایر استان بوشهر پرداخت شده است.

سهم ۳ همتی شهرداری‌ها

سرپرست اداره کل امور مالیاتی استان بوشهر با اشاره به سهم شهرداری‌ها از این منابع گفت: حدود ۳ هزار میلیارد تومان از عوارض پرداختی به شهرداری‌های استان اختصاص یافته است.

بهنام‌نیا ادامه داد: از این میزان، حدود ۲ هزار و ۹۴۰ میلیارد تومان مربوط به عوارض ارزش افزوده و نزدیک به ۹۷ میلیارد تومان نیز از محل عوارض آلایندگی پرداخت شده است.

وی بیان کرد: این منابع می‌تواند در اجرای طرح‌های عمرانی و خدماتی و توسعه زیرساخت‌های شهری مورد استفاده قرار گیرد.

پرداخت ۹۷۱ میلیارد تومان به دهیاری‌ها

وی با اشاره به اعتبارات اختصاص‌یافته به دهیاری‌های استان اظهار داشت: در پنج ماه نخست امسال مجموعاً حدود ۹۷۱ میلیارد تومان به دهیاری‌های استان بوشهر پرداخت شده است.

بهنام‌نیا افزود: از این رقم، حدود ۹۳۵ میلیارد تومان مربوط به عوارض ارزش افزوده و حدود ۳۵.۶ میلیارد تومان مربوط به عوارض آلایندگی بوده است.

اختصاص ۶۹ میلیارد تومان به روستاهای فاقد دهیاری

سرپرست اداره کل امور مالیاتی استان بوشهر همچنین از اختصاص اعتبار به روستاهای فاقد دهیاری خبر داد و گفت: در این مدت حدود ۶۹ میلیارد تومان از محل عوارض ارزش افزوده و آلایندگی به روستاهای فاقد دهیاری استان اختصاص یافته است.

وی افزود: حدود ۶۶ میلیارد تومان از این اعتبار مربوط به عوارض ارزش افزوده و حدود ۳.۱ میلیارد تومان مربوط به عوارض آلایندگی بوده است.

بهنام‌نیا همچنین با اشاره به سهم جامعه عشایری استان خاطرنشان کرد: در پنج ماه نخست سال جاری حدود ۳.۵ میلیارد تومان از محل عوارض ارزش افزوده به عشایر استان بوشهر پرداخت شده است.

وی تأکید کرد: توزیع عوارض ارزش افزوده یکی از مهم‌ترین آثار مستقیم وصول مالیات بر ارزش افزوده در توسعه متوازن مناطق مختلف استان است و این منابع می‌تواند نقش مؤثری در اجرای طرح‌های عمرانی، خدماتی و زیرساختی شهرها و روستاهای بوشهر داشته باشد.

سرپرست اداره کل امور مالیاتی استان بوشهر در پایان گفت: این اداره کل با رویکرد حمایت از توسعه استان و تحقق درآمدهای قانونی، تلاش می‌کند منابع حاصل از مالیات و عوارض ارزش افزوده در چارچوب قوانین، به شکل مؤثر در اختیار بخش‌های مختلف قرار گیرد.