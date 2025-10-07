به گزارش خبرنگار مهر، احمد حسینپور صبح سهشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از مجموع هزار میلیارد ریال اعتبار پیشبینیشده برای اجرای این پروژه، با همکاری هزار و ۸۶۵ مؤدی مالیاتی تاکنون مبلغی بالغ بر ۵۹۵ میلیارد ریال تأمین شده است.
وی با قدردانی از مؤدیان خوشحساب استان افزود: تحقق ۶۰ درصد از اعتبارات این طرح، بیانگر اعتماد فعالان اقتصادی و مؤدیان مالیاتی به نظام مالیاتی و نقش سازنده آنان در توسعه زیرساختهای استان است.
مدیرکل امور مالیاتی استان بوشهر با اشاره به اهداف اجرای طرح «نشاندار کردن مالیات» گفت: این طرح با هدف افزایش شفافیت مالی، پاسخگویی به مؤدیان و تخصیص مالیات هر منطقه به پروژههای عمرانی همان منطقه اجرا میشود.
حسینپور محور دالکی–کنار تخته را یکی از مسیرهای ارتباطی مهم استان عنوان کرد و افزود: تکمیل این محور ضمن تسهیل تردد و کاهش سوانح رانندگی، زمینهساز رونق اقتصادی مناطق مرکزی استان خواهد بود.
وی با قدردانی از مشارکت ارزشمند مؤدیان استان بوشهر گفت: همراهی و اعتماد آنان، پشتوانه اصلی تحقق اهداف توسعهای و عمرانی استان است.
