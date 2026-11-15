به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان در حساب کاربری خود در یکی از شبکه های اجتماعی خطاب به هگست، وزیر جنگ آمریکا با طعنه نوشت: «با مردانی که شمشیر در دست دارند، از قوانین سخن نگویید»؛ این جمله را یک سردار رومی بر زبان آورد که آخرین لشکرکشی‌اش، با وجود برتری عددی نیروهایش، به شکستی سنگین انجامید. او پس از فرار از میدان نبرد، گردن زده شد.



وی افزود: پند بگیرید: کسانی که نمی‌توانند گذشته را به یاد آورند، محکوم به تکرار آن هستند.