به گزارش خبرنگار مهر، سردار شهرام امیریان، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در راستای مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مقابله با اخلالگران نظام اقتصادی، مأموران پلیس امنیت اقتصادی شرق استان تهران با انجام اقدامات اطلاعاتی و تخصصی، موفق به شناسایی محل دپوی مقادیر قابل توجهی تجهیزات و ملزومات کشاورزی و آبیاری در شهرستان قرچک شدند.

وی افزود: در جریان این عملیات، ۲ هزار و ۴۹۱ قطعه انواع تجهیزات و ملزومات کشاورزی و آبیاری کشف و ضبط شد که ارزش آن بنا بر اعلام کارشناسان، بالغ بر ۴۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

فرمانده انتظامی شرق استان تهران با تأکید بر تداوم برخورد پلیس با قاچاق کالا و فعالیت‌های غیرقانونی اقتصادی، خاطرنشان کرد: پلیس با بهره‌گیری از ظرفیت‌های اطلاعاتی و عملیاتی، با هرگونه اقدامی که به اقتصاد و تولید کشور آسیب وارد کند، برخورد قانونی خواهد کرد.