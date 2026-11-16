به گزارش خبرگزاری مهر، سید مهدی محمدی اظهار کرد: پرونده نگهداری یک دستگاه موتورسیکلت هوندا تریل ۲۵۰ سی‌سی قاچاق به ارزش ۵ میلیارد و ۷۶۸ میلیون ریال در شعبه هفتم ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا در تعزیرات حکومتی شهرستان همدان بررسی شد.

وی افزود: شعبه با توجه به ارائه نشدن مدارک گمرکی اتهام نگهداری کالای قاچاق را محرز دانست و علاوه بر ضبط موتورسیکلت متخلف را به پرداخت ۵ میلیارد و ۷۶۸ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان گفت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی شهرستان همدان این موتورسیکلت را هنگام تردد در سطح شهر کشف و گزارش آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.