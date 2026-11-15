به گزارش خبرنگار مهر، امید نامی یکشنبه شب در دیدار با رئیس دادگستری کاکی اظهار کرد: اراضی ۲۴ هکتاری سایت جوانی جمعیت پشتوانه تأمین مسکن خانواده‌های مشمول این طرح است و حفاظت از این اراضی و جلوگیری از تعرض به آن‌ها در اولویت قرار دارد.

رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان‌های دشتی و تنگستان با اشاره به برخی تحرکات سودجویانه در این محدوده افزود: از هرگونه تصرف و فعالیت غیرمجاز به‌ویژه کشت محصولات پاییزی در این اراضی جلوگیری می‌شود تا اجرای طرح‌های زیرساختی و مسکن با مشکل و تأخیر مواجه نشود.

نامی تصریح کرد: اجازه نخواهیم داد افراد سودجو با تصرف اراضی دولتی و تغییر کاربری غیرمجاز، حقوق عمومی و منافع شهروندان را به خطر بیندازند و در این زمینه برخورد قانونی و بازدارنده با متخلفان دنبال می‌شود.

رئیس دادگستری کاکی نیز در این نشست با تأکید بر ضرورت حفاظت از اراضی ملی و دولتی، آمادگی دستگاه قضایی را برای حمایت از اقدامات قانونی اداره راه و شهرسازی و برخورد با متصرفان اعلام کرد.

این نشست با هدف تقویت همکاری دستگاه‌های اجرایی و قضایی برای صیانت از اراضی طرح جوانی جمعیت در شهر کاکی برگزار شد.