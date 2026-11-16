به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل نرسی شامگاه یکشنبه با اشاره به وضعیت ناترازی گاز و ضرورت مدیریت مصرف در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: در شرایط فعلی برنامه‌ای برای قطع برنامه‌ریزی‌شده گاز وجود ندارد، اما در صورت تداوم مصرف بالا و تشدید ناترازی، احتمال افت فشار و قطعی‌های پراکنده گاز وجود دارد.

وی با تأکید بر ضرورت همراهی همه مصرف‌کنندگان افزود: مدیریت مصرف تنها به بخش خانگی محدود نمی‌شود و بخش‌های کشاورزی و صنعتی نیز باید در این زمینه همکاری کنند تا پایداری شبکه گاز در استان حفظ شود.

نرسی ادامه داد: در صورت بروز محدودیت، مدیریت مصرف ابتدا از بخش‌های صنعتی آغاز می‌شود و سپس بخش‌های تجاری و خدمات عمومی را دربرمی‌گیرد، اما حفظ پایداری جریان گاز در بخش خانگی، خط قرمز شرکت گاز است.

وی خاطرنشان کرد: صنایع دارویی و غذایی و واحدهای دارای موجودات زنده مانند مرغداری‌ها و گلخانه‌ها در اولویت حفاظت از جریان گاز قرار دارند تا اعمال محدودیت‌ها کمترین آسیب را به این واحدها وارد کند.

مدیرعامل شرکت گاز گلستان درباره واردات گاز از ترکمنستان نیز گفت: تاکنون قرارداد یا تأمین گاز جدیدی از این کشور برای استان اعلام نشده و پیگیری‌ها از طریق شرکت ملی گاز ایران و بخش امور بین‌الملل در حال انجام است.