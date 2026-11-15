به گزارش خبرنگار مهر، رسول رستمی عصر یکشنبه در نشست مشترک با مدیران بانکی، نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی و فعالان بخش کشاورزی اظهار کرد: بخش کشاورزی با وجود سهم کمتر از ۲ درصدی در تولید ناخالص داخلی استان بوشهر، حدود ۱۱ درصد اشتغال استان را به خود اختصاص داده و بخش مهمی از معیشت ساکنان مناطق محروم به فعالیت‌های این حوزه وابسته است.

وی افزود: از مجموع حدود ۲۲۰ همت منابع بانکی استان، ۱۴ همت در اختیار کشاورزی قرار دارد که بخشی از آن برای تأمین سرمایه در گردش و سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی اختصاص یافته است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر با اشاره به عملکرد تسهیلاتی بانک‌ها بیان کرد: تاکنون ۱۴۰ فقره تسهیلات در استان پرداخت شده که ۹۰ فقره آن از سوی این بانک بوده است.

رستمی ادامه داد: از محل اعتبارات سفر رئیس‌جمهور به استان، هزار و ۷۲۳ میلیارد تومان تسهیلات به بخش کشاورزی اختصاص یافته که هزار میلیارد تومان آن از طریق بانک عامل تأمین شده و حدود ۵۰۰ میلیارد تومان دیگر نیز در مرحله پرداخت قرار دارد.

وی با بیان اینکه ۲۳ درصد منابع تسهیلاتی سفر رئیس‌جمهور به بخش کشاورزی اختصاص پیدا کرده است، گفت: این میزان از سهم پیش‌بینی‌شده در دستورالعمل بانک مرکزی بیشتر است و نشان‌دهنده جایگاه این بخش در برنامه‌های تأمین مالی استان است.

رستمی با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت اقتصادی صنایع بزرگ استان تصریح کرد: بخشی از توان مالی و منابع ارزی شرکت‌های فعال در حوزه نفت و گاز می‌تواند برای پشتیبانی از تولید و سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی به کار گرفته شود. چنین رویکردی علاوه بر تقویت مسئولیت اجتماعی صنایع، زمینه توسعه متوازن و توزیع عادلانه‌تر فرصت‌های اقتصادی را فراهم می‌کند.

وی همچنین به ظرفیت‌های ایجادشده در حوزه فرآوری و صنایع تبدیلی اشاره کرد و افزود: بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری کشور در زمینه فرآوری خرما در استان بوشهر انجام شده و در بخش سردخانه‌ها و تکمیل زنجیره ارزش نیز اقدامات قابل توجهی صورت گرفته است؛ با این حال، پیوند دادن این ظرفیت‌ها با شرکت‌های بزرگ ملی و هلدینگ‌ها نیازمند برنامه‌ریزی و پیگیری بیشتری است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر، تأمین مالی نرسری‌ها، نوسازی واحدهای تولیدی، توسعه گلخانه‌های ساحلی و حمایت از صنایع تبدیلی را از اولویت‌های سرمایه‌گذاری در کشاورزی استان دانست و گفت: برخی طرح‌ها از جمله نرسری‌ها برای عبور از شرایط فعلی و تکمیل زنجیره تولید به منابع مالی فوری نیاز دارند.

رستمی در پایان از آمادگی استان برای تدوین برنامه جامع تأمین مالی بخش کشاورزی با مشارکت بانک خبر داد و خاطرنشان کرد: استفاده از روش‌های نوین تأمین مالی می‌تواند به هدایت هدفمند منابع، افزایش تولید، تکمیل زنجیره ارزش و ایجاد اشتغال در زیربخش‌های مختلف کشاورزی کمک کند.