خبرگزاری مهر - مجله مهر: در ۲۴ ساعت گذشته، چند خبر و ادعا در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که بعدتر از سوی مراجع رسمی تکذیب شدند. در این گزارش، مروری داریم بر خبرهایی که طی یک شبانه‌روز گذشته تکذیب شده‌اند.

-قطع گاز ساختمان وزارت آموزش و پرورش به دلیل روشن بودن سامانه‌های گرمایشی

منبع تکذیبیه آموزش و پرورش

*سرعت تکذیب سه ساعت

-ادعای وجود اختلاف بین دبیر شورای عالی امنیت ملی و رئیس مجلس در موضوع مذاکرات

منبع تکذیبیه: رسانه‌ها

*سرعت تکذیب: پنج ساعت

-ادعای استفاده از مراکز آموزشی دانشگاه صنعا برای اهداف نظامی

منبع تکذیبیه: دانشگاه صنعا

*سرعت تکذیب: دو ساعت

-انتشار تصاویری قدیمی از راهبندان میدان صنعت و ارتباط آن به روزهای اخیر

منبع تکذیبیه: رسانه‌ها

*سرعت تکذیب: یک ساعت

-اظهارات منتسب به خالد مشعل درخصوص لزوم تحقیق درباره هفت اُکتُبر

منبع تکذیبیه جنبش حماس

*سرعت تکذیبیه یک روز

-بازداشت ۲۴نفر از مدیران شرکت ملی مس ایران

منبع تکذیبیه: شرکت مس

*سرعت تکذیب: یک روز