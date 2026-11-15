خبرگزاری مهر - مجله مهر: در ۲۴ ساعت گذشته، چند خبر و ادعا در فضای رسانهای و شبکههای اجتماعی منتشر شد که بعدتر از سوی مراجع رسمی تکذیب شدند. در این گزارش، مروری داریم بر خبرهایی که طی یک شبانهروز گذشته تکذیب شدهاند.
-قطع گاز ساختمان وزارت آموزش و پرورش به دلیل روشن بودن سامانههای گرمایشی
منبع تکذیبیه آموزش و پرورش
*سرعت تکذیب سه ساعت
-ادعای وجود اختلاف بین دبیر شورای عالی امنیت ملی و رئیس مجلس در موضوع مذاکرات
منبع تکذیبیه: رسانهها
*سرعت تکذیب: پنج ساعت
-ادعای استفاده از مراکز آموزشی دانشگاه صنعا برای اهداف نظامی
منبع تکذیبیه: دانشگاه صنعا
*سرعت تکذیب: دو ساعت
-انتشار تصاویری قدیمی از راهبندان میدان صنعت و ارتباط آن به روزهای اخیر
منبع تکذیبیه: رسانهها
*سرعت تکذیب: یک ساعت
-اظهارات منتسب به خالد مشعل درخصوص لزوم تحقیق درباره هفت اُکتُبر
منبع تکذیبیه جنبش حماس
*سرعت تکذیبیه یک روز
-بازداشت ۲۴نفر از مدیران شرکت ملی مس ایران
منبع تکذیبیه: شرکت مس
*سرعت تکذیب: یک روز
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