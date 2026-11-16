به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، وزارت خارجه یمن اعلام کرد که شکست های پی در پی عربستان در خاک این کشور بیانگر آن است که هیچ هدف خارجی در یمن محقق نخواهد شد.

این وزارت خانه تاکید کرد که یمن به مسیر خود در نبرد برای تحقق آزادی و استقلال به هر قیمتی که شده ادامه می دهد و رژیم آل سعود باید به اقدامات خصمانه خود پایان دهد.

یک منبع یمنی بلندپایه نیز اعلام کرد که ده ها هزار تن از عناصر مزدور وابسته به عربستان سعودی از نوار ساحلی نزدیک به باب المندب عقب رانده شدند.

این پاکسازی شامل مناطق گسترده ای المضاربه و رأس العاره در لحج نیز می شود. وی گفت که این دستاورد نیروهای مسلح یمن امنیت حرکت کشتی ها در باب المندب را تقویت می کند.