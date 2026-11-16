به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، جنگنده‌های عربستان سعودی بامداد دوشنبه ۲۵ آبان‌ماه، مناطقی در استان‌های تعز و لحج یمن را هدف حملات هوایی قرار دادند.

بر اساس این گزارش، نخستین حمله منطقه «هیجه العبد» در شهرستان الشمایتین استان تعز را هدف قرار داد.

همچنین در استان لحج، منطقه بازار «الربوع» در شهرستان المقاطره هدف یک حمله هوایی قرار گرفت.

شبکه المسیره در ادامه گزارش داد که جنگنده‌های سعودی در دو نوبت مدرسه خالد بن ولید در همین شهرستان را نیز بمباران کردند.

تاکنون جزئیات بیشتری درباره میزان خسارات احتمالی و تلفات این حملات منتشر نشده است.