حسن میری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت آبرسانی این شهرستان اظهار کرد: امسال با پیگیری‌های انجام‌شده، بیش از ۷۰ درصد پروژه‌های آبرسانی مناطق مختلف به مرحله اجرا رسیده است.

وی افزود: هم‌اکنون مخزن ذخیره آب روستاهای غربی شهرستان در حال ساخت است و لوله‌گذاری آن نیز بیش از ۷۰ درصد پیشرفت دارد و در روستای اسلام‌آباد با نصب ۱۵۰ متر لوله جدید، مشکل کمبود آب برطرف شده و اهالی آب پایدار دارند.

فرماندار دره‌شهر با اشاره به روستاهای شیخ و کلاچو تصریح کرد: برای این مناطق پمپ انتقال آب نصب شده و امیدواریم مشکل آبی آن‌ها هم در روزهای آینده به‌طور کامل حل شود.

میری خاطرنشان کرد: در روستای وحدت‌آباد نیز حدود ۲۰۰۰ متر لوله‌گذاری انجام شده و با تکمیل این پروژه، مشکل آبی این روستا در هفته‌های آینده رفع می‌شود و در مجموع با بهره‌برداری از این طرح‌ها، تنش آبی هشت روستای بخش مرکزی از بین می‌رود.

وی درباره اعتبارات گفت: ۳۵ میلیارد تومان از محل اعتبارات شرکت مهندسی آب کشور برای رفع کدورت آب هنگام بارندگی و اجرای طرح‌های آبرسانی شهری و روستایی به شهرستان اختصاص یافته است.

فرماندار دره‌شهر در پایان تأکید کرد: هر دهیاری نیز تا پایان سال ۴۰۰ میلیون تومان برای عمران و آبادانی روستا دریافت می‌کند و تأمین آب شرب پایدار برای روستاییان اولویت اصلی مدیریت شهرستان است.