به گزارش خبرنگار مهر به نقل از داده‌های ارائه‌شده از بازار جهانی فلزات گران‌بها، قیمت طلا و نقره بر مبنای دلار آمریکا برای هر اونس کاهش یافت و افت درصدی قیمت نقره بیشتر از طلا بود.

قیمت هر اونس طلا با کاهش ۱۱.۴۸ دلاری، معادل ۰.۳۰ درصد، به ۳ هزار و ۸۷۱.۴۹ دلار رسید.

همچنین هر اونس نقره با افت ۱.۶۴ دلاری، برابر با ۳.۳۳ درصد، در سطح ۴۷.۵۴ دلار قرار گرفت.

در اطلاعات ارائه‌شده، واحد پول قیمت‌گذاری هر دو فلز، دلار آمریکا و واحد اندازه‌گیری آنها اونس درج شده است. همچنین بخش نمودار طلا و گزینه بازه زمانی یک‌روزه در این داده‌ها دیده می‌شود.