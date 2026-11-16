به گزارش خبرگزاری مهر، «تیبور گاشپار» نایب‌رئیس پارلمان اسلواکی در مصاحبه با ریانووستی ازسرگیری فعالیت کمیسیون بین‌دولتی این کشور و روسیه در زمینه همکاری‌های اقتصادی، علمی و فنی را تحولی مثبت دانست و تأکید کرد حفظ کانال‌های ارتباطی با مسکو در راستای منافع ملی این کشور است.

وی افزود: ازسرگیری فعالیت کمیسیون بین‌دولتی اسلواکی و روسیه را اقدامی مثبت می‌دانم. اسلواکی باید کانال‌های ارتباطی را باز نگه دارد و از منافع ملی و دولتی خود دفاع کند.

این اظهارات پس از برگزاری بیست‌ودومین نشست کمیسیون بین‌دولتی همکاری اقتصادی، علمی و فنی اسلواکی و روسیه در ۲۶ اکتبر ۲۰۲۶ (۴ آبان ۱۴۰۵) در مسکو مطرح شد؛ نشستی که پس از وقفه‌ای چندساله، فعالیت این سازوکار دوجانبه را از سر گرفت.

در این نشست، هیأت اسلواکی به ریاست یورای بلانار، وزیر امور خارجه این کشور با نمایندگان روسیه درباره همکاری در شش حوزه انرژی، انرژی هسته‌ای، کشاورزی، حفاظت از محیط زیست، گردشگری و ورزش و فرهنگ گفت‌وگو کرد.

وزارت امور خارجه اسلواکی اعلام کرد دو طرف بر ضرورت تأمین پایدار نفت روسیه برای این کشور از طریق خط لوله دروژبا توافق کردند. همچنین مقرر شد نشست بعدی کمیسیون در سال ۲۰۲۷ در اسلواکی برگزار شود.

بلانار پیش‌تر تأکید کرده بود که براتیسلاوا خواهان توسعه همکاری با مسکو در حوزه‌هایی است که مشمول تحریم‌ها نیستند و این همکاری‌ها باید با تعهدات اسلواکی در قبال اتحادیه اروپا مطابقت داشته باشد.

فعالیت کمیسیون بین‌دولتی اسلواکی و روسیه پس از سال ۲۰۲۱ متوقف شده بود. رهبران دو کشور در دیدار سال ۲۰۲۵ رابرت فیکو، نخست‌وزیر اسلواکی و ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه درباره ازسرگیری فعالیت این کمیسیون توافق کردند.

دولت فیکو بر حفظ روابط اقتصادی و انرژی با روسیه، به‌ویژه در زمینه تأمین نفت و گاز تأکید دارد؛ رویکردی که در مواردی با سیاست کلی اتحادیه اروپا برای کاهش وابستگی به منابع انرژی روسیه تفاوت دارد. با این حال، مقام‌های اسلواکی تأکید می‌کنند همکاری با مسکو در چارچوب تعهدات این کشور به اتحادیه اروپا و مقررات تحریمی انجام می‌شود.