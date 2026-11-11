به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسلواکی (TASR)، «رابرت فیکو» نخست‌وزیر اسلواکی در کنفرانس خبری مشترک با آندری بابیش، نخست‌وزیر جمهوری چک در براتیسلاوا اعلام کرد که کشورش در برابر فشارهای فردریش مرتس، صدراعظم آلمان برای مشارکت همه اعضای اتحادیه اروپا در تأمین مالی اوکراین مقاومت خواهد کرد.

فیکو با اشاره به موضع مرتس مبنی بر ضرورت مشارکت همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در تأمین کسری مالی اوکراین در سال ۲۰۲۷ گفت: اگر صدراعظم آلمان اعلام کند که به دلیل نپیوستن همه کشورها به وام ۷۰ میلیارد یورویی اوکراین، بودجه اتحادیه اروپا را مسدود خواهد کرد، اسلواکی نیز می‌تواند از حق وتوی خود برای جلوگیری از تصویب این بودجه استفاده کند.

نخست‌وزیر اسلواکی تأکید کرد که کمک مالی به اوکراین باید از مذاکرات مربوط به بودجه بلندمدت اتحادیه اروپا برای سال‌های ۲۰۲۸ تا ۲۰۳۴ جدا باشد و این دو موضوع نباید به یکدیگر پیوند داده شوند.

آندری بابیش، نخست‌وزیر جمهوری چک نیز در این نشست با انتقاد از موضع مرتس، اعلام کرد پراگ پیش‌تر از ارائه تضمین برای وام اوکراین خودداری کرده و دلیلی برای تغییر این موضع نمی‌بیند.

بابیش همچنین با اشاره به پیش‌بینی اختصاص ۱۰۰ میلیارد یورو به اوکراین در پیش‌نویس بودجه جدید اتحادیه اروپا، پیشنهاد کرد منابع مالی آینده به جای تأمین هزینه‌های جنگ، برای بازسازی این کشور پس از پایان درگیری‌ها و در قالب طرحی مشابه «برنامه مارشال» اختصاص یابد.

مرتس در نامه‌ای به آنتونیو کوستا، رئیس شورای اروپا خواستار تعهد همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای مشارکت در تأمین کسری مالی حدود ۷۰ میلیارد یورویی اوکراین در سال ۲۰۲۷ شده است. برآوردها حاکی از آن است که سهم مورد انتظار اتحادیه اروپا از این مبلغ حدود ۴۵ میلیارد یورو خواهد بود.

اسلواکی، جمهوری چک و مجارستان پیش‌تر از مشارکت در تضمین وام ۹۰ میلیارد یورویی اتحادیه اروپا برای اوکراین معاف شده بودند.