علیرضا یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره عملکردش در مسابقات جهانی وزنه‌برداری گفت: خدا را شکر با وجود سختی‌های زیادی که در اردوها برای حضور در مسابقات جهانی کشیدیم در این مسابقات توانستم دست پر به ایران برگردم. البته که موفقیت در مسابقات سطح بالا بدون سختی امکان پذیر نیست. فدراسیون و اعضای کادر فنی هم تمام شرایط را برای ما فراهم کردند تا بتوانیم بهترین عملکرد را در مسابقات جهانی داشته باشیم.

وی گفت: در مسابقات جهانی من برای رسیدن به نایب قهرمانی باید وزنه ۲۶۳ کیلوگرم را مهار می‌کردم که خدا را شکر این اتفاق افتاد و توانستم از لالایان عبور کنم. طلای دو ضرب من به خاطر اینکه با رکوردشکنی همراه شد ارزشمند بود اما در یک ضرب باید بیشتر کار کنم تا فاصله مجموع را جبران کنم. من حتی در ذهنم به وزنه‌های بالار فکر کرده بودم. خدا را شکر توانستم با مهار ۲۶۳ کیلوگرم در دوضرب رکورد جهان هم به نام خودم ثبت کنم. امیدوارم بتوانم در یک ضرب هم ارتقای رکورد داشته باشم. اختلاف رکورد من با علی عمار از عراق زیاد بود که این اختلاف به خاطر یک ضرب اتفاق افتاد بنابراین از بعد از مسابقات جهانی تمام تلاشم را به کار می‌گیرم تا بتواننم در یک ضرب رکوردهایم را بهتر کنم.

دارنده مدال نقره جهان تأکید کرد: در مسابقات جهانی در یک ضرب وزنه ۱۹۵ کیلوگرم را مهار کردم اما این رکورد زیادی نیست و باید ۱۰ کیلوگرم به آن اضافه کنم تا بتوانم مدعی اصلی قهرمانی در دسته فوق سنگین باشم. رقابت در دسته فوق سنگین در آینده سخت شده است و باید با همه توان بهترین رکوردها را ثبت کنیم. در مسابقات جهانی چین علی داوودی اگر وزنه ۲۶۱ کیلوگرم را مهار می‌کرد قهرمانی او قطعی بود. با این حال ضعف اصلی من در یک ضرب است و باید با تمام توان آن را به بهترین شکل ممکن حل کنم. خدا را شکر علی داوودی در یک ضرب مدعی است و عملکرد خوبی دارد.

یوسفی در مورد سایر مدعیان دسته فوق سنگین عنوان کرد: حریفان سرسختی در این دسته وزنه می‌زند، علی عمار عراقی تنها ۲۲ سال سن دارد و ما چندین سال است که با یکدیگر رقابت می‌کنیم، او یکی از مدعیان اصلی است که در آینده حرف برای گفتن زیاد دارد. لالایان در مسابقات جهانی چین عملکرد خوبی نداشت اما او وزنه‌بردار با تجربه است و قطعا در مسابقات بعدی و المپیک پرقدرت ظاهر می‌شود. به طور کلی در این دسته رقابت بسیار سنگین است و همه ما ناگریز به ارتقای رکورد هستیم. امیدوارم تمام سختی‌ها به مدال المپیک و جهان ختم شود. ما از 29 آبان دوباره تمرینات را شروع می‌کنیم. حضور مداوم در اردوی تیم ملی سختی‌های خاص خودش را دارد اما برای رسیدن به هدف بزرگتر باید این سختی‌ها را تحمل کنیم.