به گزارش خبرنگار مهر، میزبانان و زمان برگزاری پنج مرحله رقابت‌های انتخابی وزنه‌برداری برای حضور در بازی‌های المپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس مشخص شدند که بر اساس برنامه اعلام‌شده، این مسابقات در کشورهای قطر، ازبکستان، پرو، ونزوئلا و تایلند برگزار خواهد شد.

بر این اساس نخستین مرحله انتخابی المپیک از ۱۶ تا ۲۵ آذرماه ۱۴۰۵ به میزبانی دوحه قطر برگزار می‌شود. تاشکند ازبکستان نیز از ۲۴ اسفندماه ۱۴۰۵ تا چهارم فروردین‌ماه ۱۴۰۶ میزبان دومین مرحله خواهد بود.

سومین مرحله این رقابت‌ها از ۱۱ خرداد تا ۹ تیرماه ۱۴۰۶ در لیما پرو برگزار می‌شود و کاراکاس ونزوئلا نیز از ۱۰ آبان تا ۹ آذرماه همان سال میزبان چهارمین مرحله انتخابی المپیک خواهد بود. پنجمین و آخرین مرحله نیز از ۱۱ دی تا ۱۱ بهمن‌ماه ۱۴۰۶ در چیانگ‌رای تایلند برگزار می‌شود.

همچنین برنامه میزبانی رقابت‌های قهرمانی جهان وزنه‌برداری در سال‌های آینده نیز مشخص شده است. بر این اساس، مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۷ از ۱۰ شهریور تا ۸ مهرماه ۱۴۰۶ در ایروان ارمنستان برگزار خواهد شد. این رقابت‌ها یکی از رویدادهای کسب سهمیه المپیک ۲۰۲۸ محسوب می‌شود.

قزاقستان نیز میزبانی مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۸ را برعهده دارد؛ رقابت‌هایی که از ۱۳ فروردین تا چهارم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۷ در آستانه برگزار می‌شود و در مسیر کسب سهمیه المپیک لس‌آنجلس اهمیت خواهد داشت.

شهر احمدآباد هند نیز از ۹ مهر تا ۹ آبان‌ماه ۱۴۰۸ میزبان مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۹ خواهد بود.