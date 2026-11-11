حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره عملکرد تیم ملی وزنه‌برداری ایران در مسابقات قهرمانی جهان چین گفت: وقتی می‌خواهیم درباره یک تیم رویایی صحبت کنیم، باید داشته‌های فعلی را در نظر بگیریم. واقعیت این است که داشته‌های ما فعلا همین است و نمی‌توان چیزی فراتر از ظرفیت موجود انتظار داشت. به نظر من دو مسابقه سنگین امسال ( بازی‌های آسیایی و مسابقات جهانی) برای وزنه‌برداری از کیفیت بسیار خوبی برخوردار بودند. انصافاً در بازی‌های آسیایی عملکرد خوبی داشتیم و دو مدال طلا کسب کردیم. بانوان نیز بسیار درخشان ظاهر شدند و در بخش مردان هم کسب دو مدال طلا از چهار مدال ممکن نتیجه بسیار خوبی بود.

در مورد علی داوودی باید تصمیم بهتری گرفته می‌شد

وی ادامه داد: البته برخی از ورزشکاران ما ظرفیت عملکرد بهتری داشتند. برای مثال علیرضا نصیری در بازی‌های آسیایی می‌توانست بهتر کار کند اما این اتفاق نیفتاد. با این حال، از تجربه آن مسابقات استفاده کرد و در رقابت‌های جهانی عملکرد بهتری داشت. برخی دیگر از ورزشکاران که در بازی‌های آسیایی حضور داشتند، مانند مصطفی جوادی عملکرد تقریباً مشابهی در دو مسابقه داشتند و تفاوت چندانی در نتایجش دیده نشد. علیرضا یوسفی در مسابقات جهانی فوق‌العاده کار کرد و توانست رکوردهای خوبی به ثبت برساند، اما معتقدم درباره علی داوودی هم می‌شد بهتر عمل کرد و او به یک مدال مجموع خوب برسد. البته دقیقاً نمی‌دانم برنامه کادر فنی چه بوده و خیلی‌ها هم از من درباره این موضوع سؤال می‌کنند و بهتر است کادر فنی خودش پاسخگو باشد.

می‌شد برای داوودی و عالی‌پور بهتر برنامه‌ریزی کرد

مربی وزنه‌برداری ایران تصریح کرد: در مجموع به‌جز یکی دو حرکت که می‌شد جابه‌جایی بهتری در آن‌ها انجام داد معتقدم در بعضی موارد برای برخی وزنه‌برداران امکان نتیجه‌گیری بهتری وجود داشت. حتی درباره مدال برنز علی عالی‌پور هم می‌شد بهتر عمل کرد و برای رسیدن به مدال نقره برنامه‌ریزی دقیق‌تری داشت. به نظرم در بحث وزنه‌گیری باید به شکلی عمل می‌کردیم که ورزشکار شانس بیشتری برای کسب مدال داشته باشد، نه اینکه شرایط به‌گونه‌ای پیش برود که یا به مدال طلا برسد یا از سکو دور بماند.

وی خاطرنشان کرد: در هر صورت باید به فدراسیون و کادر فنی خسته‌نباشید گفت. این نتایج حاصل تلاش شبانه‌روزی مجموعه بود. به نظر من اولویت اصلی امسال بازی‌های آسیایی بود و این مسابقات نسبت به رقابت‌های جهانی اهمیت بیشتری داشت اما اینکه توانستیم هر دو رویداد را با شرایطی پشت سر بگذاریم که رضایت بسیار خوبی از بازی‌های آسیایی و رضایت نسبی از مسابقات جهانی وجود داشته باشند اتفاق مثبتی است.

توکلی ادامه داد: با توجه به داشته‌های تیم به نظرم عملکرد خوبی داشتیم. مدیریت دو مسابقه به این سنگینی واقعاً کار دشواری بود اما این اتفاق افتاد. تا حدودی به عملکرد علیرضا نصیری امیدوار شدیم و فکر می‌کنم قابل پیش‌بینی بود علی عالی‌پور هم با توجه به کیفیتی که در بازی‌های آسیایی ارائه داد، احتمالاً در مسابقات جهانی کمی پایین‌تر از آن سطح ظاهر شود. در مجموع تحلیل کردن نتایج از بیرون ساده است، اما در عمل مدیریت چنین شرایطی و تلاش شبانه‌روزی برای آماده‌سازی ورزشکاران کار بسیار سختی است. به نظر من فدراسیون برنامه خوبی را اجرا کرد و نتیجه هم قابل قبول بود.

استراتژی داوودی می‌توانست متفاوت باشد

عضو کمیته فنی فدراسیون وزنه‌برداری درباره عملکرد علی داوودی در مسابقات جهانی و انتقاد برخی کارشناسان از استراتژی کادر فنی در انتخاب وزنه‌ها عنوان کرد: در انتخاب وزنه‌ها نمی‌توان با قطعیت گفت که انتخاب آن وزنه‌ها صرفاً نظر کادر فنی بوده شاید خود ورزشکار هم دقیقاً چنین دیدگاهی داشته و اتفاقی که افتاد حاصل همین تصمیم بوده باشد. من فکر می‌کنم می‌شد با استراتژی بهتری عمل کرد. ورزشکار در آن لحظه تحت تأثیر هیجان مسابقه فضای مدالی و شرایط رقابت قرار دارد. به نظرم خود علی داوودی هم بیشتر دوست داشت به مدال طلا برسد و شاید می‌خواست همان اتفاقی را که در بازی‌های آسیایی رقم زده بود دوباره در مسابقات جهانی تکرار کند.

توکلی ادامه داد: اما از نظر منطقی با توجه به فاصله زیادی که بین وزنه‌های ۲۴۶ و ۲۶۱ کیلوگرم وجود داشت شرایط به شکلی بود که اگر می‌خواست مستقیماً سراغ ۲۶۱ کیلوگرم برود فاصله بین دو نوبت وزنه‌زدنش بیشتر می‌شد و این موضوع کار را برایش سخت‌تر می‌کرد. البته ما از بیرون درباره این موضوع صحبت می‌کنیم. در داخل تیم سرمربی و مربیان با یکدیگر هماهنگ هستند و می‌دانند چه برنامه‌ای دارند. بهترین افرادی که می‌توانند درباره این تصمیم نظر بدهند خود ورزشکار و سرمربی هستند.

وی تصریح کرد: چیزی که من از بیرون می‌بینم همان نکته‌ای است که بسیاری از کارشناسان هم مطرح کردند. به نظر من با توجه به فاصله زیاد بین ۲۴۶ و ۲۶۱ کیلوگرم منطقی‌تر این بود که داوودی ابتدا برای کسب یک مدال مجموع و قرار گرفتن روی سکو تلاش می‌کرد و بعد سراغ مدال طلا می‌رفت. در این صورت هم در جریان رقابت باقی می‌ماند و هم می‌توانست مدال مجموع را به دست بیاورد. خیلی خوب می‌شد اگر دو وزنه‌بردار سنگین‌وزن ما هم‌زمان روی سکو قرار می‌گرفتند.

یوسفی باید یک‌ضرب خود را تقویت کند

مربی وزنه‌برداری ایران درباره عملکرد علیرضا یوسفی و رکوردشکنی او در مسابقات جهانی گفت: به نظر من واقعاً حیف است که یک‌ضرب این ورزشکار تا این اندازه پایین باشد. برای اولین بار بود که او در یک مسابقه رسمی وزنه ۱۹۵ کیلوگرم را ثبت کرد، او پیش از این در رکوردگیری در یک ضرب در حرکت چهارم ۱۹۶ کیلوگرم را ثبت کرد. اما همین که توانست در یک مسابقه رسمی و در رقابت‌های بزرگ وزنه ۱۹۵ کیلوگرم را در یک ضرب ثبت کند نشان می‌دهد خودش هم انگیزه زیادی دارد تا شرایط یک‌ضربش را تغییر دهد.

توکلی خاطرنشان کرد: یوسفی در دوضرب واقعا عملکرد خوبی دارد و حیف است ورزشکاری با این شرایط و توانایی در دوضرب، در یک‌ضرب چنین مشکلی داشته باشد. دوضرب می‌تواند خیلی از مسائل را برای او جبران کند، اما اگر بتواند حتی ۱۰ کیلوگرم به رکورد یک‌ضربش اضافه کند، شرایطش بسیار متفاوت خواهد شد. من فکر می‌کنم اگر یوسفی بتواند این فاصله را جبران کند، در دنیا وزنه‌برداری رقابت با او دشوار خواهد شد و حرف برای گفتن دارد. او در دوضرب واقعاً حاکم بزرگی در مسابقات سنگین دنیا است و بسیار خوب کار می‌کند. به نظرم توانایی این را دارد که در آینده حتی بهتر از این هم ظاهر شود. شرایطش خوب است و گام‌به‌گام پیشرفت می‌کند، اما هنوز در یک‌ضرب باید بیشتر کار کند. ساختار بدنی و شرایط تکنیکی او به شکلی است که باید روی یک ضرب بیشتر کار کند تا بتواند فاصله‌اش را با رقبای خود کاهش دهد.

فرصت طلایی یوسفی در مسابقات جهانی

توکلی با اشاره به عملکرد رقبای یوسفی در رقابت‌های جهانی عنوان کرد: باید در نظر بگیریم که وزنه‌بردار عراقی وزنه ۲۲۰ کیلوگرم را از دست داد و لالایان هم آن وزنه‌بردار همیشگی نبود. این موضوع در نتیجه‌ای که به دست آمد تأثیر داشت. هرچه به المپیک نزدیک‌تر شویم، مطمئناً شرایط بدنی ورزشکاران تغییر خواهد کرد و رقبای یوسفی با آمادگی بهتر و قوی‌تری روی تخته می‌آیند. امیدوارم این نقص هرچه زودتر برطرف شود. حتی اگر بتواند ۵ تا ۱۰ کیلوگرم به رکورد یک‌ضربش اضافه کند، به نظرم ورزشکاری است که می‌توان روی مدال طلای آن حساب باز کرد. البته باید این نکته را هم در نظر بگیریم که وزنه‌بردار عراقی هم فوق‌العاده کار می‌کند.

عضو کمیته فنی فدراسیون وزنه‌برداری تصریح کرد: من معتقدم فرصتی که در مسابقات جهانی برای ما ایجاد شد، یک فرصت طلایی بود. وزنه‌بردار عراقی ابتدا ۲۱۱ کیلوگرم را انتخاب کرد و بعد وزنه ۲۲۰ کیلوگرم را از دست داد. در واقع می‌توانستیم از اشتباهات رقبایمان بیشترین استفاده را ببریم. البته بحث علی داوودی جداست، اما درباره علیرضا یوسفی معتقدم اگر کمی بیشتر روی یک‌ضرب تمرکز کند و تمرینات اختصاصی بیشتری برای یک ضرب داشته باشد، می‌تواند شرایط بسیار بهتری پیدا کند و حتی این موضوع به او انگیزه بیشتری می‌دهد تا در دوضرب هم سراغ وزنه‌های بالاتر برود.

رقابت در دسته ۸۵ کیلوگرم بسیار سخت شده است

توکلی درباره شرایط وزنه‌برداری ایران در دسته ۸۵ کیلوگرم و نتایج نه‌چندان مطلوب این وزن در بازی‌های آسیایی و مسابقات جهانی اظهار داشت: وزنه‌برداران ما در این دسته وزنی ضعیف نیستند بلکه کار در این وزن واقعاً سخت شده است. در حال حاضر وزنه‌برداران خوب دنیا در دسته وزنی ۸۵ کیلوگرم از قاره آسیاست و این کار ما را سخت می‌کند وگرنه وزنه‌برداران ایران در این دسته وزنی رکوردهایشان ضعیف نیست. وزنه‌بردارانی از کره شمالی و چین رکوردهایی ثبت کردند که عملاً رقابت با آن‌ها در دنیا بسیار سخت شده است. رکوردها را به شکل قابل توجهی بالا برده‌اند و وزنه‌بردار کره شمالی وزنه ۲۲۰ کیلوگرم را مهار کرد.

وی افزود: بنابراین فقط مسئله این نیست که وزنه‌برداران ما رکوردهای پایینی دارند بلکه سطح رقابت در این دسته به‌شدت بالا رفته است. از طرف دیگر وزنه‌برداران ما در دسته وزنی ۸۵ کیلوگرم مدتی به وزن ۸۹ کیلوگرم رفتند و دوباره به وزن قبلی برگشتند. این بالا و پایین کردن وزن خودش یک معضل است. علاوه بر آن آسیب‌دیدگی‌هایی که داشتند و فشاری که برای حضور در دو مسابقه سنگین امسال تحمل کردند، شرایط را دشوارتر کرد.

مربی وزنه‌برداری ایران ادامه داد: به نظرم وزنه‌برداران ۸۵ کیلوگرم ما عملکرد خیلی بدی ندارند، اما سطح دنیا در این وزن بسیار بالا رفته و ورزشکاران آسیایی هم پیشرفت زیادی کرده‌اند. در دسته ۹۵ کیلوگرم هم شرایط خاصی وجود دارد. برای مثال کارلوس ناسار و علی عالیپور و حتی وزنه‌بردار قزاقستانی ورزشکاران بسیار خوبی هستند، اما کارلوس ناسار به یک پدیده خاص در این رشته و این وزن تبدیل شده است. او ورزشکار قدرتمندی است که شاید اجازه ندهد رکورد بسیاری از وزنه‌برداران دیگر به چشم بیاید؛ در حالی که همین رکوردها در گذشته برای خیلی از ورزشکاران آرزو بود و بسیاری حسرت رسیدن به چنین رکوردهایی را داشتند.

ساختن جانشین برای قهرمانانی مانند سهراب مرادی زمان‌بر است

توکلی با اشاره به سابقه وزنه‌برداری ایران در دسته ۸۵ کیلوگرم گفت: ما در این دسته سابقه بسیار خوبی داریم، شاهین نصیری‌نیا یکی از قهرمانان بزرگ دنیا بود. مصطفی جوادی هم قهرمان جهان شده است و طبیعتا پیشرفت زیادی در کارش ندیدم. بیرانوند هم من تقریباً او را در سطح رکوردهای خودش دیدم. اما از ورزشکاری مانند مصطفی جوادی که قهرمان جهان شدهانتظار بیشتری داریم. عملاً پیشرفت چندانی در عملکرد او ندیدم. البته آسیب‌دیدگی‌هایی که داشت، از جمله مشکلات کمر و دیسک، و همچنین بالا و پایین کردن وزن همه در شرایط او تأثیرگذار بوده است.

وی خاطرنشان کرد: به نظرم در این دسته وزنی باید کمی به ورزشکاران زمان بدهیم. وقتی یک قهرمان از چرخه رقابت خارج می‌شود، نمی‌توان انتظار داشت فردای آن روز یک قهرمان دیگر را جایگزین او کنیم. در وزنه‌برداری هم زمان لازم است و ساختن یک قهرمان در سطح قهرمان قبلی نه تنها در ایران بلکه در دنیا کار سخت و زمان بری است. شما الان سهراب مرادی را در نظر بگیرید. او در دسته ۹۴ کیلوگرم وزنه می‌زد و رکوردهایش حتی از وزنه‌برداران فعلی هم بالاتر بوده است. اگر کارلوس ناسار را از بقیه وزنه‌برداران این دسته جدا کنیم، می‌بینیم که فاصله زیادی بین رکوردهای سهراب مرادی با سایر نفرات در این دسته وزنی زیاد است. حتی خود کارلوس ناسار هم اگر امروز می‌خواست با سهراب مرادی در روزهای اوجش رقابت کند، با چالش بسیار سنگینی روبه‌رو می‌شد و در بسیاری از موارد احتمالاً رقابت را واگذار می‌کرد.

توکلی ادامه داد: بنابراین دنیا هم نتوانسته به این راحتی جای سهراب مرادی یا شاهین نصیری‌نیا قهرمان دیگری معرفی کند. این‌طور نیست که هر لحظه بتوانیم انتظار داشته باشیم یک قهرمان جدید در آن سطح داشته باشیم. نمی‌توانیم بگوییم جون شرایط و امکانات و اردوها فراهم است، چرا قهرمان جدیدی به وجود نمی‌آید؟ ساختن یک قهرمان در این سطح حتی در دنیا هم کار ساده‌ای نیست و نیاز به برنامه‌ریزی و زمان بندی خاص خودش را دارد.

فدراسیون در مسیر پشتوانه‌سازی اصولی حرکت می‌کند

توکلی با تأکید بر زمان‌بر بودن فرایند قهرمان‌سازی عنوان کرد: برای رسیدن به این هدف برنامه‌ریزی و زمان‌بندی طولانی‌مدت لازم است. انصافاً فدراسیون اصولی و درست کار می‌کند. جوانانی هم که زیر نظر سهراب مرادی فعالیت می‌کنند، در حال ساختن آینده این رشته و فدراسیون هستند، اما این فرایند زمان‌بر است و نمی‌توان انتظار داشت به‌سرعت نتیجه آن را ببینیم. شما نگاهی به رکوردهای جوانان و عملکرد تیم جوانان ما بیندازید تا متوجه شوید این برنامه‌ریزی در حال انجام است یا خیر. واقعاً کار در حال انجام است، اما هر کاری زمان خاص خودش را می‌خواهد.

مربی وزنه‌برداری ایران درباره استعدادهای حاضر در رده جوانان گفت: ما در رده جوانان بیرانوند را داریم که به نظرم باید روی شرایط حرفه‌ای خود بیشتر کار کند. او در رده جوانان ۹ مدال طلا در یک مسابقه کسب کرد اما هنوز برای رقابت با تیم بزرگسالان در سطح دنیا آماده نیست، اما عملکردش نوید روزهای خوبی را می‌دهد و نشان می‌دهد که رو به جلو حرکت می‌کند. ورزشکاران دیگری هم در رده سنی جوانان داریم که به زمان نیاز دارند. در سنگین‌وزن محمدی تنها را داریم و در بسیاری از اوزان دیگر هم نفراتی هستند که به‌تدریج می‌توانند به تیم بزرگسالان تزریق شوند.

وی با اشاره به فرایند انتخاب ورزشکاران برای مسابقات مهم تصریح کرد: ما یک لانگ‌لیست و یک شورت‌لیست داریم که برای مسابقات جهانی و بازی‌های آسیایی باید اسامی ورزشکاران را در این فهرست‌ها اعلام می‌کردیم. این‌طور نیست که بتوانیم هر روز یک اسم را جابه‌جا کنیم و یک ورزشکار را دوباره به تیم اضافه کنیم. این کار یک پروسه است و باید ما ورزشکار خوب خودمان را پیدا کنیم.

ساخت کمپ جدید بخشی از برنامه‌های ریشه‌ای فدراسیون است

عضو کمیته فنی فدراسیون وزنه‌برداری عنوان کرد: در هر صورت فدراسیون تمام ارکان و قهرمانان را دور هم جمع کرده و از همه ایده‌ها استفاده می‌کند. اما اینکه بتواند آینده بسیار خوبی برای وزنه‌برداری بسازد، نیازمند کار ریشه‌ای است. کمپی که قرار است ساخته شود و دستور آن داده شده، جانماییش هم انجام شده و هزینه‌هایش هم در حال پرداخت است، این هم یک کار زیرساختی و عمیق است. همه این‌ها اقدامات ریشه‌ای هستند. نمی‌توان صبح از خواب بیدار شد و بعد از یکی، دو سال گفت که همه کارها را انجام داده‌ایم، پس نتیجه آن کجاست؟ چنین چیزی امکان‌پذیر نیست و برای به ثمر رسیدن این برنامه‌ها باید زمان لازم سپری شود.

استقلال در لیگ امسال فقط دوم می‌شود!

توکلی درباره حضور استقلال در لیگ برتر وزنه‌برداری نیز اظهار داشت: شرایط استقلال در لیگ امسال به گونه‌ای است که فقط می‌توانیم دوم شویم. فاصله‌ امتیازی با تیم‌های بالاتر و پایین‌ترمان به شکلی است که احتمالاً جایگاه دوم برای ما قابل دسترس است. البته به اعتقاد من حضور استقلال در لیگ را باید به فال نیک گرفت. تیم در دقیقه ۹۰ بسته شد و اگر حفاری انصراف نمی‌داد، با توجه به اینکه همه نفرات جذب تیم‌ها شده بودند فکر می‌کنم استقلال اصلاً نمی‌توانست امسال در لیگ حضور پیدا کند.

توکلی تصریح کرد: همین که استقلال با توجه به اسم و قدمتش وارد لیگ شده باید به فال نیک گرفت. من مطمئنم اگر استقلال بتواند در سال‌های آینده در لیگ بماند، با توجه به حضور تیم‌هایی مانند سپاهان و ذوب‌آهن، به گرم‌تر شدن رقابت‌ها کمک می‌کند. قطعا اگر استقلال از سال آینده با برنامه‌ریزی و استراتژی درست و از مدت‌ها قبل برای حضور در لیگ اقدام کند، مطمئنم یکی از تیم‌های قدرتمند لیگ خواهد شد. این باشگاه بمی‌تواند نفرات خوبی جذب کند و با توجه به اسم و قدمتش تیم بسیار قدرتمندی داشته باشد اما امسال خیلی دیر وارد لیگ شد.

حضور استقلال مانع از بدون تیم ماندن ملی‌پوشان شد

توکلی با اشاره به حضور ملی‌پوشان در ترکیب استقلال گفت: دو ملی‌پوش بازی‌های آسیایی ناگویا و سه ملی‌پوش مسابقات جهانی در تیم استقلال حضور داشتند. این اتفاق هم روی روحیه آن ورزشکاران تأثیر مثبتی دارد و هم کمک می‌کند که آن‌ها بدون تیم نمانند. اگر این ورزشکاران امسال تیمی نداشتند، شاید شرایط و فضای خوشایندی برایشان ایجاد نمی‌شد. بنابراین باشگاه استقلال به تیم ملی و به لیگ کمک بزرگی کرد. این اتفاق باعث شد تنور لیگ گرم‌تر شود و رقابت‌ها رونق بیشتری بگیرد.