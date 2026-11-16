به گزارش خبرنگار مهر، محمد جلود رئیس فدراسیون جهانی وزنه‌برداری به دلیل ابتلا به عارضه مغزی و بستری شدن در بیمارستان نتوانست در رقابت‌های قهرمانی جهان ۲۰۲۶ که به میزبانی چین حضور پیدا کند. غیبت او در مسابقات جهانی مورد توجه جامعه وزنه‌برداری قرار گرفت.

او تیرماه ۴۰۱ به عنوان رئیس فدراسیون جهانی وزنه‌برداری انتخاب شد و در دوران ریاست خود همواره نگاه مثبتی به وزنه‌برداری ایران داشته و بارها از جایگاه وزنه‌برداری ایران صحبت کرده است. جلود در شهریورماه ۱۴۰۴ به تهران سفر کرد و با وزیر ورزش و جوانان، رئیس کمیته ملی المپیک، مسئولان فدراسیون وزنه‌برداری و ملی‌پوشان دو بخش مردان و زنان دیدار داشت.

جلود در جریان این سفر از ظرفیت‌های وزنه‌برداری ایران تمجید کرد و با اشاره به سابقه موفق ایران در رقابت‌های المپیک و جهانی، بر گسترش همکاری‌ها تأکید کرد.