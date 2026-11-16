به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا، با اشاره به تشدید آلودگی هوا در کلان‌شهرهای کشور، به‌ویژه تهران، گفت: آلودگی هوا حاصل مجموعه‌ای از عوامل از جمله افزایش حجم تردد خودروها، کیفیت سوخت، تراکم ترافیک، فرسودگی ناوگان، مصرف بالای سوخت، نقص فنی خودروها و رعایت نکردن الزامات معاینه فنی است که در فصل سرد سال و با بروز پدیده وارونگی دما، آثار آن تشدید می‌شود.

وی اظهار کرد: در بررسی عوامل مؤثر بر آلودگی هوا باید به مجموعه‌ای از متغیرها توجه داشت و نمی‌توان این پدیده را صرفاً به یک عامل نسبت داد. افزایش تعداد خودروهای در حال تردد، کیفیت سوخت مصرفی، وضعیت فنی وسایل نقلیه، استانداردهای تولید، ترافیک و شرایط جوی، همگی در میزان آلاینده‌های منتشرشده در هوای شهرها تأثیرگذار هستند.

رئیس پلیس راهور فراجا با اشاره به افزایش حجم تردد در معابر شهری و محورهای مواصلاتی افزود: بر اساس آخرین آمار ثبت‌شده، در مهرماه امسال بیش از ۴۳ میلیون تردد در سطح کشور به ثبت رسیده است. همچنین در روز شنبه ۲۳ آبان، بیش از ۷۰۳ هزار خودرو وارد تهران و ۷۸۶ هزار خودرو از پایتخت خارج شده‌اند که این ارقام بیانگر حجم بالای جابه‌جایی وسایل نقلیه در محدوده تهران است.

سردار حسینی ادامه داد: این میزان تردد در کنار خودروهایی که به‌صورت مستمر در داخل شهر فعالیت می‌کنند، بار ترافیکی و میزان انتشار آلاینده‌ها را افزایش می‌دهد. از سوی دیگر، با بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها، حجم سفرهای روزانه نیز افزایش پیدا می‌کند و در شرایطی که با کاهش دما و پدیده وارونگی هوا مواجه هستیم، آلاینده‌های تولیدشده در سطح شهر امکان پراکندگی مناسبی پیدا نمی‌کنند و غلظت آنها افزایش می‌یابد.

وی یکی دیگر از عوامل مهم در تشدید آلودگی هوا را وضعیت ناوگان خودروهای در حال تردد دانست و گفت: بخشی از خودروهای موجود در کشور، به‌ویژه در کلان‌شهرها، فرسوده هستند و به دلیل عمر بالا، فناوری قدیمی موتور، مصرف سوخت زیاد یا ضعف در سیستم کنترل آلایندگی، میزان انتشار آلاینده بیشتری دارند. از طرف دیگر، برخی خودروهایی که در سال‌های گذشته تولید شده‌اند، همچنان در خیابان‌های شهرها تردد می‌کنند؛ در حالی که ممکن است مدل‌های جدیدتر همان خودروها به دلیل نداشتن استانداردهای لازم، مجوزهای زیست‌محیطی دریافت نکرده و از چرخه تولید و شماره‌گذاری خارج شده باشند.

رئیس پلیس راهور فراجا تأکید کرد: موضوع کیفیت تولید خودرو، میزان مصرف سوخت و رعایت استانداردهای زیست‌محیطی باید به‌صورت جدی از سوی دستگاه‌های مسئول و خودروسازان دنبال شود. نمی‌توان انتظار داشت با خودروهایی که مصرف سوخت بالا و آلایندگی قابل توجه دارند، صرفاً از طریق مدیریت ترافیک و اعمال قانون به نتیجه مطلوب در کاهش آلودگی هوا دست پیدا کنیم.

الزام قانونی معاینه فنی و برخورد با خودروهای فاقد اعتبار

سردار حسینی با تأکید بر نقش معاینه فنی در کنترل آلایندگی خودروها تصریح کرد: مطابق ماده ۶ قانون هوای پاک، مصوب ۲۳ مهرماه ۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی، تردد وسایل نقلیه موتوری بدون داشتن معاینه فنی معتبر ممنوع است و خودروهایی که میزان آلایندگی آنها بیش از حدود مجاز باشد، اجازه تردد ندارند.

وی افزود: بر اساس این قانون، وسایل نقلیه شخصی و دولتی تا ۴ سال پس از دریافت سند مالکیت یا برگ سبز از انجام معاینه فنی معاف هستند. همچنین وسایل نقلیه عمومی از جمله اتوبوس، وانت‌بار و کامیون و سایر وسایل نقلیه عمومی مشمول این قانون، مطابق ضوابط مربوط، پس از یک سال باید نسبت به دریافت معاینه فنی اقدام کنند.

رئیس پلیس راهور فراجا با اشاره به تکلیف قانونی پلیس در برخورد با خودروهای فاقد معاینه فنی گفت: به موجب تبصره ۱ ماده ۶ قانون هوای پاک، پلیس راهنمایی و رانندگی موظف است با وسایل نقلیه فاقد معاینه فنی معتبر برخورد کند. این موضوع هم از طریق حضور مأموران و گشت‌های پلیس در سطح شهرها و جاده‌ها و هم با استفاده از سامانه‌های هوشمند نظارتی و دوربین‌های ثبت تخلف دنبال می‌شود.

وی ادامه داد: دوربین‌های ثابت و متحرک، سامانه‌های نظارت بر تردد و سامانه‌های ثبت تخلف در تقاطع‌ها و محورهای مواصلاتی، امکان شناسایی خودروهای فاقد معاینه فنی را فراهم می‌کنند؛ بنابراین حتی اگر امکان توقف فیزیکی خودرو در لحظه وقوع تخلف وجود نداشته باشد، تخلف از طریق سامانه‌های الکترونیکی ثبت و مطابق مقررات، به ازای روزهای تردد غیرمجاز اعمال قانون خواهد شد.

سردار حسینی با تأکید بر اینکه نظارت پلیس صرفاً به کنترل اعتبار برگه معاینه فنی محدود نمی‌شود، گفت: چنانچه مأموران پلیس راهور در جریان تردد خودرو با نقص فنی مؤثر و خطرآفرین مواجه شوند، موظف به برخورد قانونی هستند. نقص در سیستم ترمز، فرمان، لاستیک‌ها، سیستم اگزوز و سایر بخش‌های مؤثر در ایمنی خودرو، همچنین انتشار دود و آلاینده بیش از حد مجاز، از جمله مواردی است که می‌تواند موجب جلوگیری از ادامه تردد وسیله نقلیه شود.

وی افزود: در مواردی که نقص فنی خودرو شدید و خطرآفرین باشد، پلیس راهور مطابق مقررات و آیین‌نامه اجرایی قانون هوای پاک، نسبت به توقف وسیله نقلیه و جلوگیری از ادامه تردد آن تا زمان رفع نقص اقدام می‌کند.

رئیس پلیس راهور فراجا تأکید کرد: در شرایط فعلی که با افزایش آلایندگی هوا و پدیده وارونگی دما مواجه هستیم، برخورد با خودروهای دودزا و فاقد معاینه فنی با جدیت بیشتری دنبال می‌شود. پلیس در راستای صیانت از حقوق شهروندان و حفاظت از سلامت عمومی، وظیفه خود می‌داند با وسایل نقلیه‌ای که استانداردهای فنی و زیست‌محیطی را رعایت نمی‌کنند، برخورد کند.

سردار حسینی با اشاره به نحوه برخورد با خودروهای دارای نقص فنی و آلایندگی بیش از حد مجاز اظهار کرد: خودروهایی که به دلیل نقص فنی یا انتشار آلاینده‌های غیرمجاز، شرایط لازم برای تردد ایمن و مطابق ضوابط زیست‌محیطی را ندارند، مشمول اعمال محدودیت‌های قانونی می‌شوند. در این راستا، متناسب با شرایط خودرو، امکان ثبت توقیف سیستمی و اعمال محدودیت در ادامه تردد آن وجود دارد.

وی افزود: پس از شناسایی این خودروها، با استفاده از ظرفیت‌های اجرایی پلیس، از جمله صدور مجوز انتقال به تعمیرگاه و ثبت محدودیت تردد در سامانه، مالکان برای رفع نواقص فنی و آلایندگی خودرو ملزم به پیگیری موضوع می‌شوند. همچنین اطلاع‌رسانی لازم از طریق پیامک به مالک انجام می‌شود تا در اسرع وقت برای رفع ایرادات اقدام کند.

رئیس پلیس راهور فراجا تأکید کرد: هدف از این اقدامات، پیشگیری از تداوم تردد وسایل نقلیه فاقد شرایط فنی و آلایندگی مجاز است و در صورت بی‌توجهی مالک به اخطارها و خودداری از رفع نقص، توقیف فیزیکی خودرو نیز مطابق ضوابط قانونی در دستور کار قرار می‌گیرد.

کنترل معاینه فنی در زمان نقل‌وانتقال خودرو سردار حسینی با اشاره به کنترل وضعیت معاینه فنی در فرایند نقل‌وانتقال وسایل نقلیه گفت: خودروهایی که برای انجام امور نقل‌وانتقال به مراکز شماره‌گذاری مراجعه می‌کنند، از نظر وضعیت معاینه فنی و تخلفات ثبت‌شده مورد استعلام قرار می‌گیرند و ارائه خدمات مربوط به نقل‌وانتقال نیز تابع رعایت الزامات قانونی است. مالکان وسایل نقلیه باید پیش از مراجعه به مراکز شماره‌گذاری، نسبت به تعیین تکلیف جرایم و رعایت شرایط قانونی از جمله داشتن معاینه فنی معتبر در موارد مشمول اقدام کنند.

لزوم همکاری دستگاه‌ها برای مهار آلودگی هوا

رئیس پلیس راهور فراجا در ادامه با تأکید بر اینکه مقابله با آلودگی هوا نیازمند همکاری همه دستگاه‌های مسئول است، گفت: پلیس راهور در حوزه مدیریت تردد، نظارت بر وضعیت فنی خودروها و برخورد با وسایل نقلیه آلاینده، وظایف قانونی خود را با جدیت دنبال می‌کند، اما کاهش پایدار آلودگی هوا مستلزم اقدامات هم‌زمان در حوزه‌های مختلف است.

وی در پایان تأکید کرد: پلیس راهور در شرایط فعلی و با توجه به افزایش آلایندگی و آثار پدیده وارونگی هوا، برخورد با خودروهای فاقد معاینه فنی، دودزا و دارای نقص فنی را با جدیت دنبال می‌کند. سلامت مردم و حق برخورداری شهروندان از هوای پاک، موضوعی نیست که بتوان از کنار آن به‌سادگی عبور کرد و در این مسیر، علاوه بر مسئولیت قانونی پلیس، همکاری مردم و سایر دستگاه‌های مسئول نیز ضروری است.