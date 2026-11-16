به گزارش خبرگزاری مهر، سید حیدر موسوی اظهار کرد: عملیات اجرایی پروژه روکش آسفالت محور ارمند ـ بوگر که به دلیل مشکلات مربوط به تأمین قیر برای چند ماه متوقف شده بود، از سر گرفته شده و عملیات اجرایی آن در حال انجام است.

وی افزود: این پروژه به طول ۱۰ کیلومتر و با اعتباری بالغ بر ۱۱۰ میلیارد ریال در حال اجراست و تاکنون ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان خانمیرزا با اشاره به تداوم اقدامات نگهداری و ایمن‌سازی این محور تصریح کرد: هم‌زمان با اجرای روکش آسفالت، عملیات دریواسیون پل‌ها، ترمیم نشست‌ها و فرورفتگی‌های سطح جاده، ساماندهی آبراه‌های مسیر و سایر اقدامات مرتبط با نگهداری راه نیز با جدیت در حال انجام است.

موسوی خاطرنشان کرد: اجرای این پروژه و اقدامات تکمیلی، نقش مهمی در بهبود کیفیت تردد، افزایش ایمنی کاربران جاده‌ای و ارتقای زیرساخت‌های حمل‌ونقل در این محور خواهد داشت.