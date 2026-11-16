به گزارش خبرنگار مهر، هنگامی که حقوق‌ها بالا می‌رود، موجودی حساب‌ها بیشتر می‌شود و رقم پرداختی برای خریدهای روزمره افزایش می‌یابد، اما بسیاری از خانواده‌ها احساس می‌کنند هر ماه کمتر از گذشته می‌توانند خرید کنند. این تناقض، یکی از ملموس‌ترین چهره‌های تورم است؛ پول از نظر عددی بیشتر می‌شود، اما قدرت خرید آن کاهش می‌یابد. پرسش اینجاست که چرا افزایش پول گاهی به رونق کسب‌وکار کمک می‌کند و گاهی فقط برچسب قیمت‌ها را تغییر می‌دهد؟

پاسخ کوتاه این است که سرنوشت پول تازه، به شرایط اقتصاد بستگی دارد. باید دید تولیدکنندگان چقدر امکان افزایش عرضه دارند، مردم چه مقدار از دارایی خود را به شکل پول نگه می‌دارند و درباره آینده قیمت‌ها چه تصوری دارند. به همین دلیل، رابطه رشد پول و تورم را نمی‌توان به یک فرمول ساده و همیشگی فروکاست؛ اینکه «پول بیشتر شده، پس قیمت‌ها باید فوراً به همان نسبت بالا بروند»، همه واقعیت را توضیح نمی‌دهد.

بااین‌حال، پیچیده بودن این رابطه به معنای بی‌اهمیت بودن رشد پول نیست. اگر حجم پول برای مدتی طولانی سریع‌تر از تولید افزایش یابد و مردم نیز تمایل بیشتری به نگهداری آن پیدا نکنند، فشار بر قیمت‌ها بالا می‌رود. تفاوت اصلی در این است که این فشار چه زمانی ظاهر شود، ابتدا کدام بازارها را تحت‌تأثیر قرار دهد و چه اندازه به افزایش تولید یا افزایش قیمت بینجامد.

پول تازه؛ سهم تولید چقدر است، سهم گرانی چقدر؟

برای درک ماجرا، شهری را تصور کنید که نانوایی‌های آن روزانه مقدار مشخصی نان تولید می‌کنند. اگر پول در دست مردم بیشتر شود و تقاضای خرید نان افزایش یابد، دو اتفاق ممکن است رخ دهد؛ نانوایی‌ها با استفاده از ظرفیت خالی، نان بیشتری بپزند یا به دلیل محدودیت آرد، تجهیزات و نیروی کار، نتوانند تولید را افزایش دهند. در حالت دوم، فشار برای افزایش قیمت بیشتر خواهد بود.

همین منطق، با پیچیدگی‌های بیشتر، در سراسر اقتصاد جریان دارد. هنگامی که کارخانه‌ها زیر ظرفیت کار می‌کنند، مواد اولیه در دسترس است و بنگاه‌ها می‌توانند نیروی کار استخدام کنند، افزایش مخارج می‌تواند سفارش‌های تازه ایجاد کند. بخشی از پول بیشتر، در چنین وضعیتی به تولید و اشتغال تبدیل می‌شود. البته حتی اینجا نیز تضمینی وجود ندارد که همه بخش‌ها بتوانند بدون افزایش قیمت، پاسخگوی تقاضای جدید باشند.

در مقابل، وقتی تولید با قطعی انرژی، کمبود سرمایه در گردش، دشواری تأمین مواد اولیه یا محدودیت تجهیزات روبه‌روست، افزایش تقاضا لزوماً کالای بیشتری به بازار نمی‌آورد. ممکن است مشتری بیشتر شود، اما محصول بیشتری وجود نداشته باشد. در چنین شرایطی، تزریق پول بدون رفع موانع عرضه، بیش از آنکه ظرفیت تولید را افزایش دهد، رقابت برای خرید کالاهای موجود و فشار بر قیمت‌ها را تشدید می‌کند.

از همین‌جا روشن می‌شود که وجود بیکاری، به‌تنهایی نشانه ظرفیت آماده تولید نیست. ممکن است نیروی کار بیکار باشد، اما کارخانه برق کافی یا مواد اولیه نداشته باشد. همچنین ساخت نیروگاه، توسعه زیرساخت و خرید ماشین‌آلات زمان می‌برد، درحالی‌که تقاضای تازه می‌تواند بسیار سریع شکل بگیرد. فاصله میان سرعت افزایش مخارج و سرعت افزایش عرضه، یکی از مسیرهای مهم تبدیل رشد پول به تورم است.

اقتصاددانان برای توضیح این رابطه، حجم پول و سرعت گردش آن را در برابر ارزش تولید قرار می‌دهند. به زبان ساده، اگر پول و دفعات خرج‌شدن آن سریع‌تر از تولید واقعی افزایش یابد، سطح عمومی قیمت‌ها تحت فشار قرار می‌گیرد. این رابطه، نقشه اولیه فهم موضوع است؛ اما برای شناخت علت تورم باید بررسی کرد چرا هرکدام از این متغیرها تغییر کرده‌اند و چگونه بر یکدیگر اثر گذاشته‌اند.

چرا پول گاهی در حساب می‌ماند و گاهی به بازار هجوم می‌برد؟

همه پولی که در حساب‌ها قرار دارد، بلافاصله خرج نمی‌شود. خانواده‌ای ممکن است برای هزینه درمان یا روزهای دشوار پس‌انداز کند و بنگاهی نیز برای پرداخت حقوق کارکنان، موجودی نقدی نگه دارد. بنابراین، تقاضای پول به معنای علاقه به ثروتمندشدن نیست؛ منظور این است که مردم و بنگاه‌ها چه مقدار از دارایی خود را به صورت پول و موجودی حساب نگهداری کنند.

اگر هم‌زمان با افزایش حجم پول، تمایل به نگهداری آن بیشتر شود، اثر فوری بر خرید و قیمت‌ها می‌تواند محدود بماند. برای مثال، نااطمینانی ممکن است برخی خانواده‌ها را به کاهش مخارج و افزایش ذخیره احتیاطی وادار کند. گسترش فعالیت‌های اقتصادی نیز معمولاً نیاز به موجودی پولی بیشتری ایجاد می‌کند. در این وضعیت، افزایش پول الزاماً با همان شدت به افزایش تقاضای کالا و خدمات تبدیل نمی‌شود.

اما رفتار مردم همیشه در این جهت نیست. اگر نگهداری پول به معنای ازدست‌دادن سریع قدرت خرید باشد، افراد می‌کوشند موجودی خود را زودتر خرج کنند. خریدی که قرار بود چند ماه بعد انجام شود، جلو می‌افتد و بخشی از پول نیز به بازار ارز، طلا یا دیگر دارایی‌ها می‌رود. این تغییر رفتار می‌تواند فشار قیمتی را حتی پیش از افزایش بیشتر رشد پول، تشدید کند.

اینجا مفهوم «سرعت گردش پول» اهمیت پیدا می‌کند؛ یعنی هر واحد پول در یک دوره، چند بار برای خرید تولید نهایی به کار می‌رود. وقتی تمایل به نگهداری پول کاهش می‌یابد، سرعت گردش می‌تواند بالا برود. برعکس، اگر مردم نسبت به درآمد و معاملاتشان موجودی بیشتری نگه دارند، سرعت گردش پایین می‌آید و بخشی از اثر افزایش حجم پول بر مخارج، موقتاً خنثی می‌شود.

نکته مهم این است که پول با خریدکردن ناپدید نمی‌شود؛ از حساب خریدار به حساب فروشنده می‌رود. اگر همه بخواهند موجودی اضافی خود را خرج کنند، این تلاش جمعی می‌تواند قیمت‌ها را افزایش دهد. انتظارات تورمی نیز همین روند را تقویت می‌کند: فروشنده هزینه جایگزینی کالا را بالاتر می‌بیند، خریدار نگران گرانی فرداست و طرف‌های قرارداد، افزایش قیمت بیشتری مطالبه می‌کنند. البته رشد قیمت دارایی‌ها، عین تورم کالاها و خدمات مصرفی نیست.

مهار تورم؛ نه فقط بستن شیر پول، نه فقط وعده تولید

جلوگیری از تورم پایدار، به مجموعه‌ای هماهنگ از سیاست‌ها نیاز دارد. نخست باید رشد پول با ظرفیت واقعی اقتصاد و تقاضای نگهداری آن سازگار شود. این هدف تنها با اعلام یک عدد محقق نمی‌شود؛ لازم است منشأ خلق پول، شیوه تأمین کسری بودجه و وضعیت ترازنامه بانک‌ها بررسی شود. همچنین پایه پولی و نقدینگی یکسان نیستند و سیاست‌گذار باید مسیر انتقال تغییرات هرکدام را بشناسد.

اگر هزینه‌های مستمر دولت بدون درآمد پایدار افزایش یابد و تأمین آن، مستقیم یا غیرمستقیم، به خلق پول متکی شود، زمینه تداوم تورم تقویت خواهد شد. انضباط بودجه‌ای یعنی تعهدات با منابع قابل‌اتکا هماهنگ باشد؛ نه اینکه صرفاً پرداخت‌ها عقب بیفتد یا فشار مالی به بانک‌ها منتقل شود. در شبکه بانکی نیز کنترل اضافه‌برداشت و اعتباردهی پرریسک، همراه با رسیدگی به ناترازی‌ها، برای مهار رشد بی‌ضابطه پول اهمیت دارد.

در سمت دیگر، تولید باید امکان پاسخگویی به تقاضا را پیدا کند. تأمین پایدار انرژی، کاهش نااطمینانی مقررات، دسترسی قابل‌پیش‌بینی به مواد اولیه و تسهیل سرمایه‌گذاری می‌تواند ظرفیت عرضه را تقویت کند. بااین‌حال، شعار افزایش تولید جایگزین مهار رشد پول نیست. توسعه ظرفیت زمان‌بر است و اگر در همین فاصله مخارج اسمی با شتاب بالا برود، فشار تورمی همچنان ادامه پیدا می‌کند.

مدیریت انتظارات نیز به اعتماد نیاز دارد، نه فقط اطمینان‌دادن کلامی. مردم زمانی وعده کاهش تورم را جدی می‌گیرند که میان بودجه، سیاست پولی و تصمیم‌های اجرایی سازگاری ببینند. ابزارهایی مانند نرخ سود می‌توانند بر تمایل به نگهداری پول و میزان تقاضا اثر بگذارند، اما استفاده از آنها بدون توجه به سلامت بانک‌ها و هزینه تأمین مالی تولید، ممکن است مشکلات تازه‌ای ایجاد کند.

در نهایت، مهار تورم یعنی هماهنگ‌کردن رشد مخارج با توان تولید و بازگرداندن اطمینان به ارزش پول. کنترل دستوری قیمت‌ها به‌تنهایی این عدم‌تعادل را برطرف نمی‌کند و ممکن است به کمبود یا کاهش کیفیت بینجامد. سیاست موفق باید هم منشأ رشد نامتناسب پول را محدود کند، هم موانع عرضه را کاهش دهد و هم از خانوارهای آسیب‌پذیر حمایت هدفمند کند؛ تا کاهش تورم، پایدار و از نظر اجتماعی قابل‌تحمل باشد.