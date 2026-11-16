به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا بابائی در دیدار با نماینده ولی‌فقیه در استان، با اشاره به آغاز پویش «مواسات و خدمت بی‌منت» با شعار «نگذاریم سفره‌ای خالی بماند»، اظهار کرد: مقام معظم رهبری در پیام چهارم آبان‌ماه، با تأکید بر ترویج فرهنگ مواسات و خدمت بی‌منت در جامعه، این حرکت ارزشمند را در امتداد سیره حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله علیها دانستند.

مدیرکل کمیته امداد چهارمحال و بختیاری با اشاره به آثار اجتماعی و فرهنگی اقدامات حمایتی این نهاد خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه حدود ۱۶ درصد جمعیت استان تحت حمایت کمیته امداد قرار دارند، بر اساس آمارهای منتشرشده، مددجویان این نهاد در اغتشاشات دی‌ماه مشارکتی نداشته‌اند.

بابائی با یادآوری تجربه موفق اجرای پویش «ایران همدل» در دوران شیوع ویروس کرونا تصریح کرد: پویش مواسات و خدمت بی‌منت نیز با هدف ترویج و جاری‌سازی فرهنگ همدلی، نوع‌دوستی و دستگیری از نیازمندان در جامعه آغاز شده است.

وی ضمن قدردانی از همراهی ائمه جماعات سراسر استان در روز جمعه ۲۲ آبان‌ماه، ادامه داد: این پویش از روز جمعه فعالیت خود را آغاز کرده و بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته تا ماه رجب ادامه خواهد داشت؛ البته پیش‌بینی می‌شود با استقبال مردم و خیران، اجرای آن تا پایان ماه مبارک رمضان نیز تداوم یابد.

مدیرکل کمیته امداد استان با اشاره به راه‌اندازی ۳۳ آشپزخانه در سطح استان برای اجرای این پویش گفت: هم‌زمان با آغاز این حرکت مردمی، ۴۵ هزار پرس غذای گرم و ۱۲۰ بسته معیشتی تهیه و میان خانواده‌های نیازمند توزیع شده است.

بابائی در پایان با دعوت از عموم مردم نیکوکار، خیران و مسئولان مؤسسات خیریه برای مشارکت در این حرکت خداپسندانه افزود: ستاد اجرایی فرمان امام(ره) و بنیاد علوی همواره در عرصه خدمت‌رسانی و حمایت از نیازمندان در کنار کمیته امداد بوده‌اند و صداوسیمای استان نیز با اطلاع‌رسانی و تبلیغات مؤثر، نقش ارزشمندی در معرفی و گسترش این پویش ایفا کرده است.

هم‌افزایی نهادهای حمایتی، عبور از مشکلات اقتصادی را هموار می‌کند

نماینده ولی‌فقیه در چهارمحال و بختیاری با تأکید بر ضرورت تقویت فرهنگ مواسات و کمک مؤمنانه گفت: هم‌افزایی و تجمیع ظرفیت نهادهایی همچون کمیته امداد، ستاد اجرایی فرمان امام(ره) و بنیاد علوی می‌تواند زمینه‌ساز گره‌گشایی از مشکلات اقتصادی و حمایت مؤثرتر از نیازمندان باشد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید حسن فاطمی در دیدار با مدیرکل کمیته امداد استان و در جریان آغاز پویش «مواسات و خدمت بی‌منت»، با اشاره به اهمیت ترویج فرهنگ کمک مؤمنانه اظهار کرد: این نیت، بسیار مبارک و ارزشمند است و در راستای تحقق رهنمودهای مقام معظم رهبری برای حمایت از نیازمندان و کاهش مشکلات معیشتی آنان صورت می‌گیرد.

وی با یادآوری تجربه موفق اجرای پویش‌های مواسات و همدلی در دوران شیوع ویروس کرونا افزود: در آن مقطع، صحنه‌های زیبایی از ایثار، فداکاری و مهربانی مردم در حمایت از نیازمندان رقم خورد و ملت ایران با این اقدامات ارزشمند، سربلند و روسفید شدند.

نماینده ولی‌فقیه در چهارمحال و بختیاری با اشاره به فداکاری پزشکان و کادر درمان در دوران کرونا خاطرنشان کرد: در کنار تلاش‌های ایثارگرانه کادر درمان، خیران و نیکوکاران نیز با کمک‌های مالی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، اقدامات بزرگی انجام دادند.

حجت‌الاسلام فاطمی با اشاره به سودجویی برخی افراد و سرمایه‌دارانی که موجب تشدید مشکلات اقتصادی مردم می‌شوند، تصریح کرد: تجربه نشان داده است در کنار چنین افرادی، انسان‌های خیر و نیکوکاری نیز حضور دارند که با تقسیم دارایی و ثروت خود با مردم، گام‌های مؤثری در مسیر رفع مشکلات جامعه برمی‌دارند.

وی با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی ظرفیت نهادهای حمایتی گفت: اگر فعالیت نهادهایی همچون کمیته امداد، ستاد اجرایی فرمان امام(ره) و بنیاد علوی تجمیع و در مسیری هماهنگ دنبال شود، نتایج بسیار ارزشمندی به همراه خواهد داشت و می‌توان با این همدلی و همکاری، از شرایط دشوار اقتصادی و این پیچ تاریخی عبور کرد.

جمعه شهرکرد با اشاره به ظرفیت‌ها و منابع گسترده کشور بیان کرد: با وجود برخورداری ایران از منابع و توانمندی‌های فراوان، تحریم‌ها و فشارهای قدرت‌های سلطه‌گر مانع از دستیابی کشور به جایگاه شایسته خود شده است.

حجت‌الاسلام فاطمی در پایان با اشاره به سیره بزرگان دین در دستگیری از نیازمندان و توجه به محرومان خاطرنشان کرد: خداوند متعال نعمت‌های خود را متناسب با رفتار بندگانش عطا می‌کند و اقدامات خیرخواهانه و خدمت به نیازمندان،زمینه‌ساز نزول برکات الهی در جامعه خواهد بود.

