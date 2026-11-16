خالد رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، به مناسبت هفته ملی دیابت، نسبت به گسترش این بیماری و پیامدهای ناشی از شناسایی دیرهنگام آن هشدار داد و خواستار افزایش آگاهی عمومی درباره راهکارهای پیشگیری و مراقبت شد.

وی با اشاره به آمار ابتلا به دیابت در جهان اظهار کرد: بیش از ۵۸۸ میلیون بزرگسال در دنیا به دیابت نوع ۲ مبتلا هستند و بخش قابل توجهی از این افراد از بیماری خود اطلاع ندارند.

وی افزود: عوارض ناشی از دیابت هر ۱۰ ثانیه جان یک نفر را در جهان می‌گیرد که این آمار ضرورت توجه جدی به تشخیص و درمان زودهنگام را نشان می‌دهد.

ابتلای بیش از ۷.۵ میلیون ایرانی به دیابت

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان با تشریح وضعیت این بیماری در کشور و استان بیان کرد: حداقل ۱۴.۱۵ درصد جمعیت بالای ۲۵ سال ایران، معادل بیش از ۷.۵ میلیون نفر، به دیابت مبتلا هستند.

رحمانی ادامه داد: در استان کردستان نیز میزان شیوع دیابت در جمعیت بالای ۲۵ سال ۱۳.۳۸ درصد برآورد می‌شود که حدود ۱۵۳ هزار نفر را شامل می‌شود.

وی با بیان اینکه دیابت نوع ۲ در بسیاری از موارد بدون علامت پیشرفت می‌کند، تصریح کرد: شماری از مبتلایان زمانی از بیماری خود مطلع می‌شوند که عوارض آن در بدن ظاهر شده است؛ از این رو شناسایی افراد در معرض خطر و آغاز مراقبت‌های درمانی پیش از بروز عوارض اهمیت زیادی دارد.

غربالگری افراد بالای ۳۰ سال در دستور کار است

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان با اشاره به شعار امسال هفته دیابت با محوریت «دیابت و اقدام زودهنگام» گفت: تمرکز برنامه‌های امسال بر تشخیص بیماری در مراحل اولیه، درمان مؤثر و حمایت از مبتلایان برای برخورداری از زندگی باکیفیت است.

رحمانی از اجرای برنامه‌های غربالگری و مراقبتی برای شناسایی افراد در معرض خطر خبر داد و افزود: غربالگری افراد ۳۰ سال به بالا، شناسایی بیماران و ارجاع آنان بر اساس دستورالعمل‌های سامانه سیب از جمله اقدامات نظام سلامت در این حوزه است.

وی اضافه کرد: خدمات مراقبتی در سطوح مختلف از جمله مراقبت‌های پایه توسط پزشکان، کارشناسان تغذیه و روانشناسان تا خدمات تخصصی داخلی و چشم‌پزشکی برای کنترل و پیشگیری از عوارض بیماری ارائه می‌شود.

اجرای برنامه‌های آموزشی در هفته ملی دیابت

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان با اشاره به برگزاری هفته ملی دیابت از ۲۰ تا ۲۶ آبان‌ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: دانشگاه علوم پزشکی کردستان با همکاری معاونت‌های مختلف، دستگاه‌های اجرایی و سایر ذی‌نفعان، برنامه‌های آموزشی و اطلاع‌رسانی را از طریق شبکه‌های اجتماعی و بسترهای ارتباطی اجرا می‌کند.

رحمانی در پایان از شهروندان و فعالان حوزه سلامت خواست با مشارکت در برنامه‌های پیشگیری و ترویج سبک زندگی سالم، در کاهش خطر ابتلا به دیابت نقش‌آفرینی کنند و خاطرنشان کرد: پیشگیری و تشخیص به‌موقع دیابت، اقدامی مؤثر برای حفظ سلامت جامعه و نسل‌های آینده است.