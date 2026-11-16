به گزارش خبرنگار مهر، برای خانواده‌ای که هر ماه هزینه خریدش بیشتر می‌شود، تفاوت «پایه پولی» و «نقدینگی» شاید چندان مهم نباشد. پرسش روشن‌تر این است که چرا قیمت‌ها بالا می‌روند و آیا قرار است این روند ادامه پیدا کند؟ بخشی از پاسخ را می‌توان در آمارهای پولی پیدا کرد؛ البته نه با نگاه کردن به یک عدد یا مقایسه دو درصد رشد.

پایه پولی و نقدینگی دو شاخص مهم برای شناخت مسیر اقتصادند، اما هیچ‌کدام به‌تنهایی تصویر کاملی نمی‌دهند. ممکن است رشد یکی کاهش یابد و دیگری همچنان با سرعت بالا برود. حتی ممکن است هر دو آهسته‌تر رشد کنند، اما مردم تغییری در فشار هزینه‌های زندگی احساس نکنند.

برای فهم این فاصله، باید از عددهای کلی عبور کرد و دانست که پول از کجا وارد اقتصاد شده، بانک‌ها چه نقشی داشته‌اند و مردم ترجیح داده‌اند دارایی خود را در چه نوع حساب‌هایی نگه دارند؟ پاسخ این پرسش‌ها کمک می‌کند روشن شود پشت تغییر آمارها چه می‌گذرد، بدون آنکه از هر تغییر ماهانه نتیجه‌ای قطعی درباره آینده گرفته شود.

کاهش رشد پول؛ چرا خرید روزانه ارزان نمی‌شود؟

یکی از ابهام‌های رایج در خبرهای اقتصادی زمانی شکل می‌گیرد که از «کاهش رشد نقدینگی» صحبت می‌شود، در حالی که قیمت کالاها همچنان بالا می‌رود. این دو اتفاق الزاماً با یکدیگر تناقض ندارند. کاهش رشد نقدینگی معمولاً به معنای کم شدن حجم آن نیست؛ یعنی حجم نقدینگی همچنان افزایش می‌یابد، اما با سرعتی کمتر از گذشته.

در مورد تورم نیز همین تفاوت وجود دارد. پایین آمدن نرخ تورم به معنای ارزان شدن عمومی کالاها نیست، بلکه نشان می‌دهد قیمت‌ها، به‌طور متوسط، آهسته‌تر از گذشته افزایش می‌یابند. بنابراین ممکن است آمارها از کاهش سرعت رشد پول و قیمت‌ها خبر بدهند، اما خانوار همچنان برای همان سبد خرید قبلی مبلغ بیشتری بپردازد.

از طرف دیگر، اثر تغییرات پولی لزوماً فوری نیست. افزایش پول در یک دوره می‌تواند با فاصله بر تقاضا و قیمت‌ها اثر بگذارد. هم‌زمان، تغییر نرخ ارز، افزایش هزینه تولید، محدودیت عرضه یا نگرانی درباره آینده نیز ممکن است قیمت‌ها را بالا ببرد.

به همین دلیل، یک ماه کاهش رشد نقدینگی برای اعلام تغییر مسیر اقتصاد کافی نیست. باید دید این کاهش در ماه‌های بعد ادامه پیدا می‌کند یا نه و آیا با تحولات تولید، اعتباردهی بانک‌ها و بازار ارز هم‌جهت است. انتخاب دوره مقایسه هم اهمیت دارد؛ گاهی بخشی از تغییر نرخ رشد، حاصل بالا یا پایین بودن عدد دوره قبلی است.

پول از کجا می‌آید؛ دولت یا بانک‌ها؟

پایه پولی را می‌توان، با ساده‌سازی، پولی دانست که مستقیماً به ترازنامه بانک مرکزی ارتباط دارد و اسکناس و ذخایر بانک‌ها نزد این نهاد را دربر می‌گیرد. نقدینگی گسترده‌تر است و علاوه بر اسکناس در دست مردم، سپرده‌های بانکی را نیز شامل می‌شود.

برای شناخت منشأ افزایش پایه پولی، باید سراغ رابطه بانک مرکزی با دولت، بانک‌ها و دارایی‌های خارجی رفت. اگر افزایش مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها عامل مهم رشد باشد، پرسش اصلی این است که چرا شبکه بانکی به منابع بیشتری نیاز پیدا کرده است. آیا مسئله کمبود موقت نقدینگی است یا ناترازی عمیق‌تری در بعضی بانک‌ها وجود دارد؟

اگر تغییر خالص مطالبات از دولت نقش برجسته‌ای داشته باشد، باید هم بدهی دولت و هم موجودی حساب‌های آن بررسی شود. کاهش سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی نیز می‌تواند این قلم را تغییر دهد؛ بنابراین نمی‌توان هر افزایش را صرفاً معادل استقراض تازه دولت دانست.

درباره دارایی‌های خارجی هم احتیاط لازم است. بالا رفتن ارزش ریالی این دارایی‌ها ممکن است بخشی از نتیجه تغییر نرخ محاسباتی ارز باشد، نه ورود ارز تازه. برای فهم اثر پولی آن، باید طرف دیگر ثبت‌های حسابداری و توضیحات آماری نیز دیده شود.

در نهایت، مهم‌ترین پرسش این نیست که کدام قلم بیشترین رشد درصدی را داشته، بلکه این است که کدام عامل بیشترین سهم را در افزایش کل پایه پولی داشته است. رشد چشمگیر یک قلم کوچک می‌تواند در خبرها برجسته شود، بی‌آنکه عامل اصلی تغییر باشد.

سپرده‌ها چه می‌گویند؛ ماندن در بانک یا آماده خرید شدن؟

همه اجزای نقدینگی به یک اندازه آماده خرج شدن نیستند. بخشی از آن اسکناس و سپرده‌های دیداری است؛ همان منابعی که می‌توان سریع‌تر برای خرید کالا، خدمات یا دارایی استفاده کرد. بخش دیگر عمدتاً در سپرده‌های غیردیداری قرار دارد که معمولاً نگهداری آنها با دریافت سود همراه است.

اگر سهم سپرده‌های دیداری بیشتر شود، می‌تواند نشانه آن باشد که مردم و بنگاه‌ها می‌خواهند دسترسی سریع‌تری به منابع خود داشته باشند. در شرایط نااطمینانی، ممکن است برخی ترجیح دهند پولشان آماده جابه‌جایی باشد تا در صورت تغییر قیمت‌ها یا پیداشدن فرصت خرید، زودتر تصمیم بگیرند.

اما این تغییر به‌تنهایی ثابت نمی‌کند که پول به سوی بازار ارز، طلا یا مسکن روانه شده است. نیاز روزمره بنگاه‌ها، زمان پرداخت حقوق، تغییر شرایط حساب‌های بانکی و عوامل فصلی هم می‌توانند ترکیب سپرده‌ها را جابه‌جا کنند.

افزایش سهم سپرده‌های مدت‌دار نیز الزاماً به معنای رفع نگرانی تورمی نیست. ممکن است نرخ سود یا پیشنهادهای بانکی، نگهداری پول در این حساب‌ها را جذاب‌تر کرده باشد.

نکته مهم دیگر این است که خرید دارایی، لزوماً نقدینگی را از اقتصاد خارج نمی‌کند. وقتی فردی با سپرده بانکی خود طلا یا خانه می‌خرد، پول معمولاً به حساب فروشنده منتقل می‌شود. چیزی که تغییر می‌کند صاحب پول و گاه سرعت گردش آن است، نه اینکه کل آن پول ناپدید شود.

دو شاخص، یک تصویر؛ فشار تورمی چقدر جدی است؟

کنار هم گذاشتن پایه پولی و نقدینگی کمک می‌کند نقش شبکه بانکی روشن‌تر شود. بانک‌ها فقط محل نگهداری پول موجود نیستند؛ اعطای تسهیلات می‌تواند با ایجاد سپرده همراه شود. البته این فرایند با محدودیت‌هایی مانند مقررات، وضعیت سرمایه، نیاز به ذخایر و توان بازپرداخت وام‌گیرندگان روبه‌روست.

اگر رشد پایه پولی کاهش یابد، اما نقدینگی همچنان سریع افزایش پیدا کند، بررسی رفتار بانک‌ها اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. نسبت نقدینگی به پایه پولی، که به «ضریب فزاینده» معروف است، این فاصله را نشان می‌دهد؛ اما خودش توضیح نهایی ماجرا نیست.

در حالت معکوس، افزایش پایه پولی بدون رشد متناسب نقدینگی نیز نیازمند بررسی است. ممکن است ذخایر بیشتری در شبکه بانکی باقی مانده باشد یا تغییر مقررات و مشکلات ترازنامه‌ای، گسترش اعتبار را محدود کرده باشد.

برای مردم، نتیجه مهم‌تر این است که آیا فشار بر قیمت‌ها کمتر خواهد شد. پاسخ فقط در آمار پولی نیست. اگر رشد پول برای مدتی پایدار کند شود، اما تولید هم ضعیف بماند یا بازار ارز بی‌ثبات شود، نمی‌توان از کاهش قطعی تورم سخن گفت.

تصویر قابل اتکا زمانی شکل می‌گیرد که نرخ رشد، ترکیب و منشأ تغییر این دو شاخص در یک بازه یکسان بررسی شود. بدون ارقام یک دوره مشخص، نمی‌توان حکم داد اقتصاد در کدام مسیر قرار گرفته است. با این حال، معیار روشن است: کاهش پایدار فشار پولی اهمیت دارد، نه صرفاً بهتر شدن یک عدد در یک ماه.