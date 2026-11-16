مهدی عظیمیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تخریب یک‌ونیم هکتار از اراضی ملی و مراتع روستای باباسرخه از توابع بخش مرکزی بیجار، با اطلاع‌رسانی دهیار این روستا به یگان حفاظت منابع طبیعی شناسایی شد.

وی افزود: بر اساس گزارش دریافتی، یک پروژه صنعتی در جریان فعالیت خود، بدون دریافت مجوزهای قانونی اقدام به تخریب حدود یک‌ونیم هکتار از مراتع منطقه کرده بود.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بیجار ادامه داد: نیروهای یگان حفاظت بلافاصله پس از دریافت گزارش در محل حاضر شدند و ضمن بررسی میدانی، میزان تخریب را برداشت و مستندسازی کردند.

عظیمیان با اشاره به تشکیل پرونده قضایی برای متخلف بیان کرد: پرونده این تخلف به اتهام ارتکاب جرم موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی تشکیل و متصرف برای رسیدگی به مرجع قضایی معرفی شد.

وی یادآور شد: مطابق ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی، هرگونه اقدام غیرمجاز منجر به تخریب محیط زیست و منابع طبیعی، علاوه بر مجازات حبس، می‌تواند به صدور حکم رفع تصرف و اعاده وضع به حالت سابق منجر شود.