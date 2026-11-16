به گزارش خبرگزاری مهر، نشست رونمایی و بررسی کتاب «تبلیغ تراز اسلام ناب؛ بر اساس اندیشه رهبر شهید انقلاب» با حضور حجت‌الاسلام محمد طهماسبی، نویسنده کتاب، و حجت‌الاسلام‌ حریزاوی، قائم‌مقام سازمان تبلیغات اسلامی، در دومین روز از برنامه‌های هفته کتاب نشر بین‌الملل در کتاب‌فروشی این انتشارات برگزار شد.

حجت‌الاسلام طهماسبی در این نشست با اشاره به ارتباط مفهوم تبلیغ با برداشت انسان از دین اظهار کرد: یکی از آسیب‌های فهم دین، تمرکز بر بخش‌هایی از معارف اسلامی و غفلت از سایر ابعاد آن است. در نگاه رایج، دین بیشتر به مجموعه‌ای از اعمال عبادی و فردی محدود می‌شود؛ در حالی که اسلام در اندیشه امام خمینی(ره) و رهبر شهید انقلاب، علاوه بر تربیت فردی، حرکتی جمعی برای اقامه دین و تحقق حاکمیت الهی در جهان است.

وی افزود: همین تفاوت در فهم دین، ماهیت تبلیغ را نیز تغییر می‌دهد. در نگاه متعارف، تبلیغ بیشتر با سفرهای تبلیغی، سخنرانی و بیان احکام و مسائل اخلاقی شناخته می‌شود؛ اما در منظومه فکری رهبر شهید انقلاب، تبلیغ به معنای روشن کردن ذهن مردم، ایجاد مفاهمه و شکل دادن به فهم مشترک برای حرکت جمعی در مسیر اهداف الهی است.

نویسنده کتاب «تبلیغ تراز اسلام ناب» با تأکید بر اینکه تبلیغ وظیفه اختصاصی روحانیون نیست، بیان کرد: هر فرد دغدغه‌مند در عرصه‌های فرهنگی، هنری، ادبی و اجتماعی می‌تواند در شمار مبلغان قرار گیرد. از این منظر، تبلیغ فعالیتی فردی و پراکنده نیست، بلکه به برنامه‌ریزی، کار گروهی و شکل‌گیری ساختاری منسجم نیاز دارد.

طهماسبی درباره روند تدوین کتاب نیز توضیح داد: تلاش کردم ابتدا مجموعه بیانات رهبر شهید انقلاب درباره تبلیغ را گردآوری کنم و سپس با دسته‌بندی موضوعات و بررسی ارتباط میان آن‌ها به ساختار نهایی کتاب برسم. به همین دلیل، به‌جای آنکه چارچوبی از پیش تعیین‌شده طراحی و بیانات ایشان را ذیل آن قرار دهم، تلاش شد ساختار کتاب از دل خود بیانات استخراج شود.

وی با بیان اینکه تمرکز اصلی کتاب بر بخش‌هایی است که نگاه متفاوت رهبر شهید انقلاب به تبلیغ را نشان می‌دهد، گفت: در این اثر تلاش شده است تصویری فراتر از برداشت عرفی از تبلیغ ارائه شود؛ برداشتی که تبلیغ را از یک فعالیت محدود به سخنرانی و بیان مسائل دینی به مجموعه‌ای از اقدامات برای تبیین، روشنگری و ایجاد حرکت اجتماعی ارتقا می‌دهد.

این پژوهشگر با اشاره به فاصله نظام تبلیغی کشور با الگوی مورد نظر رهبر شهید انقلاب اظهار کرد: به نظر می‌رسد بخش مهمی از این فاصله به فهم مسئله و نوع نگاه ما بازمی‌گردد. ظرفیت‌های لازم برای تحول در مجموعه تبلیغی کشور وجود دارد و مسئله اصلی، تغییر نگرش، بازطراحی رویکردها و اصلاح چینش فعالیت‌هاست.

طهماسبی در ادامه با تشبیه تفاوت اسلام فردمحور و اسلام اجتماعی به تفاوت مهارت فردی در فوتبال با فوتبال تیمی گفت: نماز، روزه و رعایت احکام، ضرورت‌های دینداری هستند، اما اسلام به این ابعاد محدود نمی‌شود؛ همان‌طور که فوتبال صرفاً به مهارت فردی در کار با توپ خلاصه نمی‌شود و به تیم، هماهنگی و حضور در میدان رقابت نیاز دارد. در تبلیغ نیز باید از فعالیت‌های پراکنده به سمت حرکت جمعی و هدفمند عبور کنیم.

وی همچنین با تأکید بر جایگاه منبر در منظومه تبلیغی رهبر شهید انقلاب تصریح کرد: منبر همچنان یکی از ظرفیت‌های بی‌بدیل تبلیغ است و نباید با گسترش رسانه‌های جدید، اهمیت آن را نادیده گرفت. این رسانه امکان ارتباط مستقیم و گفت‌وگوی رودررو با مردم را فراهم می‌کند و باید هم‌زمان دو مأموریت تربیت فردی و اخلاقی و تقویت روحیه اجتماعی و آمادگی برای حضور در میدان عمل را دنبال کند.

در بخش دیگری از این نشست، حجت‌الاسلام‌والمسلمین حریزاوی، قائم‌مقام سازمان تبلیغات اسلامی، با اشاره به اهمیت مفهوم اسلام ناب در اندیشه امام خمینی(ره) و رهبر شهید انقلاب، تدوین آثاری از این دست را نیازمند شناخت منظومه فکری صاحبان اندیشه دانست.

وی با اشاره به منشور روحانیت امام خمینی(ره) و دیدگاه‌های رهبر شهید انقلاب درباره حوزه و روحانیت گفت: گردآوری جملات و بیانات یک اندیشمند به‌تنهایی برای ارائه منظومه فکری او کافی نیست؛ بلکه پژوهشگر باید بتواند ارتباط میان گزاره‌ها را کشف کند و از دل آن‌ها یک نظام فکری منسجم ارائه دهد. این ویژگی در کتاب «تبلیغ تراز اسلام ناب» مورد توجه قرار گرفته است.

حریزاوی همچنین با اشاره به جایگاه منبر به‌عنوان رسانه‌ای ریشه‌دار در سنت اسلامی، اظهار کرد: رسانه‌های جدید هرچند به گسترش دامنه تبلیغ کمک می‌کنند، اما لزوماً نمی‌تو

انند جایگزین ظرفیت منبر در تعمیق پیام و ماندگاری آن در ذهن و جان مخاطب شوند.

در پایان این نشست، حاضران بر ضرورت بازخوانی اندیشه‌های رهبر شهید انقلاب درباره تبلیغ، عبور از برداشت‌های محدود و فردمحور از دین و تبدیل معارف اسلامی به آگاهی و حرکت اجتماعی تأکید کردند.