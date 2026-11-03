به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «تبلیغ تراز اسلام ناب» تلاش می‌کند منظومه فکری رهبر شهید انقلاب درباره تبلیغ را تبیین کند و تصویری فراتر از برداشت رایج و محدود به منبر و سخنرانی از این مفهوم ارائه دهد.

در نگاه مطرح‌شده در این اثر، تبلیغ صرفاً انتقال پیام یا بیان آموزه‌های دینی نیست؛ بلکه مأموریتی اجتماعی برای تبیین معارف اسلام ناب، تربیت و آگاهی‌بخشی به جامعه، تقویت اراده جمعی و هدایت مردم در مسیر تحقق اهداف اسلامی به شمار می‌رود.

این کتاب در پنج فصل با عناوین «اهمیت و جایگاه تبلیغ»، «معنا و هدف تبلیغ»، «محتوای تبلیغ»، «برنامه و روش تبلیغ» و «حرکت امام خمینی؛ الگوی عملی تبلیغ» تنظیم شده است. نویسنده در این فصل‌ها، ضمن بررسی مبانی و اهداف تبلیغ، به موضوعاتی همچون تبیین و روشنگری، جهاد تبیین، گفتمان‌سازی، جریان‌سازی، شناخت مخاطب و ضرورت برنامه‌ریزی و سازماندهی فعالیت‌های تبلیغی می‌پردازد.

یکی از محورهای مورد توجه کتاب، نسبت میان تبلیغ و حرکت اجتماعی است. بر اساس مباحث این اثر، فعالیت تبلیغی زمانی می‌تواند به تحقق اهداف خود نزدیک شود که از اقدامات پراکنده و مقطعی فراتر برود و با شناخت نیازهای مخاطبان، برنامه‌ریزی مستمر و بهره‌گیری هماهنگ از ظرفیت‌های انسانی و رسانه‌ای همراه باشد.

در بخش دیگری از کتاب، جایگاه مسجد در منظومه تبلیغی اسلام بررسی شده است. در این نگاه، مسجد تنها محل برگزاری مناسک و مراسم مذهبی نیست، بلکه می‌تواند پایگاهی برای اجتماع مردم، تبیین معارف دینی، هماهنگی اجتماعی و شکل‌گیری حرکت‌های جمعی باشد.

فصل پایانی کتاب نیز به بررسی حرکت امام خمینی(ره) به‌عنوان الگویی عملی در عرصه تبلیغ اختصاص دارد؛ الگویی که در آن، تکیه بر مبانی اسلامی و حضور و همراهی مردم، زمینه‌ساز شکل‌گیری یک تحول اجتماعی و تاریخی شده است.

کتاب «تبلیغ تراز اسلام ناب؛ بر اساس اندیشه‌ی رهبر شهید انقلاب» نوشته محمد طهماسبی، در ۲۴۴ صفحه و با شمارگان ۱۰۰۰ نسخه، از سوی نشر بین‌الملل منتشر شده است.