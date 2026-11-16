به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی نادری صبح دوشنبه در چهارمین اجلاس سراسری نماز سپاه که به میزبانی استان قزوین برگزار شد، با اشاره به جایگاه این گردهمایی در ترویج فرهنگ نماز، یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب را گرامی داشت و اظهار کرد: اجلاس‌های پیشین با پیام‌های معنوی و راهگشای ایشان همراه بود و امسال فقدان حضور و هدایت‌های آن رهبر را احساس می‌کنیم.

وی با تشریح فعالیت‌های سپاه برای گسترش فرهنگ اقامه نماز بیان کرد: در مراکز نظامی و آموزشی سپاه، برنامه‌های متنوعی در طول سال برای تعمیق باورهای دینی کارکنان و ترویج نماز در جامعه اجرا می‌شود که توسعه و تجهیز نمازخانه‌ها، بازسازی و مرمت فضاهای عبادی و تهیه محصولات فرهنگی و قرآنی از جمله این اقدامات است.

معاون فرهنگی و تبلیغات نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه افزود: برگزاری نشست‌ها و همایش‌های تخصصی نیز بخشی از این برنامه‌هاست که در آنها استادان اخلاق و صاحب‌نظران به تبیین اهمیت نماز می‌پردازند و از افرادی که در ترویج و اقامه این فریضه نقش‌آفرینی کرده‌اند، قدردانی می‌شود.

نادری با اشاره به آمار فعالیت‌های سال جاری سپاه در این حوزه عنوان کرد: تاکنون ۳۵۰ همایش نماز در رده‌های مختلف سپاه برگزار شده و چهار هزار و ۹۰۰ اثر در ۱۸ رشته با موضوع نماز به دبیرخانه اجلاس رسیده است که پس از ارزیابی و داوری، آثار برتر انتخاب و از صاحبان آنها تجلیل خواهد شد.

وی ادامه داد: در این اجلاس، علاوه بر معرفی و تقدیر از برگزیدگان بخش آثار، از رده‌های موفق سپاه و فرماندهان و مسئولان نمایندگی ولی‌فقیه که برای فراهم‌کردن زمینه اقامه نماز تلاش کرده‌اند نیز قدردانی می‌شود.

این مسئول با بیان اینکه فعالیت‌های سپاه در حوزه نماز به مجموعه‌های وابسته محدود نیست، به اقدامات انجام‌شده در سطح جامعه اشاره کرد و گفت: سپاه استان اصفهان از جمله مجموعه‌هایی است که در زمینه تجهیز و نوسازی ۱۱۰ مسجد و نمازخانه شهری اقدام کرده است.

نادری توضیح داد: برخی از این اماکن مذهبی با کمبود امکانات اولیه مورد نیاز برای اقامه نماز، از جمله فرش و موکت، مهر، مفاتیح و تجهیزات ضروری مواجه بودند که با پیگیری نیروهای سپاه، امکانات مورد نیاز آنها تأمین و برای استفاده نمازگزاران آماده شد.

وی بخش پایانی اجلاس را به تجلیل از خادمان و فعالان برتر نماز اختصاص داد و افزود: در این بخش از افرادی که در گسترش فرهنگ نماز و فراهم‌کردن زمینه حضور و مشارکت بیشتر مردم در اقامه این فریضه تلاش کرده‌اند، تقدیر می‌شود.

معاون فرهنگی و تبلیغات نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه در ادامه، نماز را عاملی برای تقویت همبستگی و وحدت اجتماعی دانست و اظهار کرد: اقامه نماز انسان را از خودمحوری و منیت دور می‌کند و با قرار دادن افراد در صف واحد مؤمنان، زمینه وحدت و یکپارچگی را فراهم می‌آورد.