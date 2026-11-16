شهامت هدایت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پس از دریافت گزارش‌هایی درباره قطع غیرمجاز درختان جنگلی در بخش ثمرین، مأموران پاسگاه ویژه منابع طبیعی شهرستان اردبیل با همکاری پاسگاه هیر و نیروهای اداره‌کل، پس از سه شبانه‌روز رصد مستمر به محل اعزام شدند. عاملان از صحنه متواری شدند، اما ۳ تن چوب‌آلات جنگلی کشف و ضبط و به اداره‌کل منابع طبیعی استان منتقل شد.



وی با اشاره به شناسایی متخلفان افزود: پرونده آن‌ها با استناد به مواد ۴۲ و ۴۸ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع برای معرفی به مرجع قضایی در دست تنظیم است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل با تأکید بر عزم جدی منابع طبیعی در برخورد با متخلفان، از مردم خواست هرگونه قطع غیرمجاز و تعرض به عرصه‌های طبیعی را از طریق سامانه‌های یگان حفاظت اطلاع دهند.