به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ وجیه الله حقیقی ماهر در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: ماموران انتظامی شهرستان رزن حین گشت زنی به یک دستگاه خودروی نیسان حامل بار چوب مشکوک شده و آن را متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از این خودرو ۲ تن چوب قاچاق کشف شد که ارزش آن از سوی کارشناسان ۳۰۰ میلیون ریال برآورد شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان رزن با اشاره به تشکیل پرونده قضائی در این زمینه بیان کرد: یک نفر متهم پس از طی مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

سرهنگ حقیقی ماهر در پایان با تاکید بر تداوم برخورد پلیس با قاچاق کالا و منابع طبیعی، از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک موضوع را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.