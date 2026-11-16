به گزارش خبرنگار مهر، سردار رستمعلی رفیعی‌آتانی پیش از ظهر دوشنبه در چهارمین اجلاسیه سراسری نماز سپاه که به میزبانی قزوین در دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) برگزار شد، نماز را از مؤلفه‌های بنیادین هویت پاسداری دانست و اظهار کرد: در سپاه، نماز را نماد قدرت می‌دانیم و باور داریم سرچشمه همه قدرت‌ها خداوند متعال است؛ ازاین‌رو، جز بندگی و اطاعت از پروردگار نباید به تکیه‌گاهی دیگر دل بست.

وی با اشاره به آموزه‌های امام خمینی(ره) افزود: از امام راحل آموخته‌ایم که اتکای اصلی ما باید به خداوند باشد و اوج کمال پاسداری نیز در جهاد معنا پیدا می‌کند؛ جهادی که در مسیر بندگی خدا و اقامه نماز قرار دارد.

فرمانده سپاه صاحب‌الامر(عج) استان قزوین با تأکید بر اینکه نماز نباید به انجام مناسک عبادی محدود شود، تصریح کرد: نماز انسان را به بندگی خداوند وامی‌دارد و این بندگی باید در رفتار اجتماعی نیز نمود پیدا کند؛ به‌گونه‌ای که در برابر بندگان خداوند متواضع و خدمتگزار و در برابر دشمنان خداوند مقاوم و ایستاده باشیم.

شهادت در مسیر اقامه نماز؛ جلوه‌ای از فرهنگ پاسداری

رفیعی‌آتانی با اشاره به جایگاه نماز در سیره رزمندگان و شهدای سپاه خاطرنشان کرد: شهید طلبه محمدمهدی سیرت نمونه‌ای از این روحیه بود که هنگام نماز ظهر و در مسیر اقامه نماز در جنگ رمضان به شهادت رسید و نام و راه او ماندگار شد.

وی ترویج فرهنگ نماز در مناطق مختلف استان را از رویکردهای سپاه برشمرد و گفت: رزمندگان سپاه تلاش کرده‌اند ارزش‌های دینی و فرهنگ اقامه نماز را در نقاط مختلف استان گسترش دهند و این موضوع را در کنار مسئولیت‌های دفاعی و اجتماعی خود دنبال کنند.

فرمانده سپاه صاحب‌الامر(عج) استان قزوین در تشریح بخشی از اقدامات عمرانی و محرومیت‌زدایی این مجموعه در مناطق روستایی اظهار کرد: تاکنون ۲۴ خانه عالم در روستاهای استان احداث شده و با اجرای طرح‌های آبرسانی، بیش از ۳۹۳ کیلومتر خط انتقال آب اجرا شده است.

وی افزود: با اجرای این طرح‌ها، آب به بیش از ۱۷۰ روستا رسانده شده و تلاش شده است در کنار فعالیت‌های فرهنگی و دینی، بخشی از نیازهای زیرساختی و روزمره مردم نیز تأمین شود.

رفیعی‌آتانی هدف از برگزاری اجلاسیه نماز را ترویج چنین نگرشی در جامعه دانست و بیان کرد: تربیت دینی باید انسانی مسئولیت‌پذیر پرورش دهد که در برابر مردم اهل خدمت و در برابر دشمنان خداوند اهل ایستادگی باشد.

قزوین؛ سرزمین عالمان و مجاهدان

فرمانده سپاه صاحب‌الامر(عج) استان قزوین در بخش دیگری از سخنان خود با خیرمقدم به مهمانان و هیئت‌های اعزامی از نیروهای مختلف سپاه، میزبانی این اجلاسیه را فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و دینی استان دانست.

وی با اشاره به پیشینه تاریخی و مذهبی قزوین گفت: مساجد تاریخی همچون مسجدالنبی(ص) و مسجد جامع عتیق بخشی از هویت دینی و تمدنی این شهر را شکل داده‌اند و قزوین در طول تاریخ عالمان، دانشمندان و مجاهدان برجسته‌ای را به کشور معرفی کرده است.

رفیعی‌آتانی با یادآوری سخنان رهبر شهید انقلاب اسلامی در سفر به استان قزوین عنوان کرد: ایشان درباره شمار عالمان و مجاهدان قزوینی فرموده بودند که خواندن نام آنان از روی کاغذ دو تا سه ساعت زمان می‌برد؛ این تعبیر بیانگر جایگاه علمی، دینی و تاریخی این سرزمین است.

وی در پایان با تأکید بر آمادگی رزمندگان سپاه برای دفاع از کشور و ایستادگی در برابر دشمنان، خود را خدمتگزار مردم دانست و گفت: بالاتر از خدمت به مردم و فدا شدن در راه آنان برای خود شأنی قائل نیستم و امیدوارم در لباس مقدس سپاه، جان خود را فدای مردم و آرمان‌های آنان کنم.

چهارمین اجلاسیه سراسری نماز سپاه روز دوشنبه با حضور حجت‌الاسلام عبدالله حاجی‌صادقی، نماینده ولی‌فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، آیت‌الله حسین مظفری، نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین و جمعی از مسئولان و فرماندهان کشوری و استانی در دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) برگزار شد.

