به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله نظری پیش از ظهر دوشنبه در جلسه هماهنگی ستاد اقامه نماز شهرستان لنگرود که در سالن جلسات فرمانداری این شهر برگزار شد، اظهار کرد: سی‌وسومین اجلاس سراسری نماز در مشهد برگزار شد و در این اجلاس، بیانیه مقام معظم رهبری نیز قرائت شد که بر ضرورت ترویج فرهنگ نماز و تجلیل از فعالان این عرصه تأکید داشت.

معاون سیاسی فرمانداری لنگرود با اشاره به ابلاغ ستاد مرکزی اقامه نماز به استانداران و فرمانداران افزود: بر اساس بند پنجم این ابلاغیه، شناسایی و تجلیل از فعالان، خادمان اجرایی و مجموعه‌های موفق در توسعه فرهنگ نماز باید در دستور کار قرار گیرد.

نظری با بیان اینکه اجلاس‌های نماز در شهرستان‌های مختلف کشور برگزار می‌شود، گفت: در لنگرود نیز تلاش داریم با شناسایی افراد اثرگذار، زمینه تجلیل از خادمان نماز را فراهم کنیم.

شناسایی ۱۰۰ فعال عرصه نماز در شهرستان

معاون سیاسی فرمانداری لنگرود با تأکید بر ضرورت توجه به فعالان نماز در ادارات تصریح کرد: ائمه جماعت ادارات، کارکنانی که برای برپایی نماز جماعت دغدغه دارند و افرادی که در این مسیر فعالیت مستمر انجام می‌دهند، باید شناسایی و معرفی شوند.

وی با اشاره به اهمیت نهادینه‌سازی فرهنگ نماز در میان نسل جوان بیان کرد: نوجوانان و جوانان باید در اولویت برنامه‌های ترویجی قرار گیرند و انتظار داریم آموزش‌وپرورش، ائمه جماعات و مسئولان امور مساجد در شناسایی و معرفی افراد فعال همکاری کنند.

نظری ادامه داد: برای معرفی افراد باید شاخص‌های مشخصی در نظر گرفته شود تا هر فرد بر اساس عملکرد و فعالیت‌های مؤثر خود مورد تقدیر قرار گیرد و این تجلیل زمینه‌ای برای تشویق دیگران به فعالیت بیشتر باشد.

وی از پیشنهاد تجلیل از حدود ۱۰۰ نفر از فعالان نماز خبر داد و گفت: بخشی از این افراد در اجلاس شهرستانی و بخشی دیگر در برنامه‌های شبانه و تجمعات مردمی مورد تقدیر قرار می‌گیرند.

اختصاص بخشی از برنامه‌های فرهنگی به ترویج نماز

معاون سیاسی فرمانداری لنگرود با اشاره به ظرفیت برنامه‌های فرهنگی و تجمعات مردمی بیان کرد: می‌توان بخشی از این برنامه‌ها را به موضوع نماز اختصاص داد و با بهره‌گیری از سخنرانی، شعرخوانی و اجرای سرودهای مرتبط، پیام نماز را به مخاطبان بیشتری منتقل کرد.

نظری همچنین بر ضرورت مشارکت روستاها و مساجد فعال در این برنامه‌ها تأکید کرد و افزود: مساجد روستایی، به‌ویژه مجموعه‌هایی که با حضور جوانان فعالیت دارند، باید در فرایند شناسایی و معرفی فعالان نماز مورد توجه قرار گیرند.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به ضرورت تأمین منابع مالی برنامه‌های ترویج نماز گفت: دستگاه‌های اجرایی باید در چارچوب وظایف و ابلاغیه‌های مربوط، برای اجرای برنامه‌های اقامه و ترویج نماز همکاری کنند.

نظری با تأکید بر نقش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در این زمینه اظهار کرد: اختصاص اعتبار برای مسجدسازی و ترویج فرهنگ نماز باید در فرایند برنامه‌ریزی و تخصیص اعتبارات دستگاه‌ها مورد توجه قرار گیرد تا اجرای این برنامه‌ها صرفاً به کمک‌های موردی و مشارکت‌های پراکنده وابسته نباشد.

وی در پایان گفت: خواستار همکاری دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها، آموزش‌وپرورش و مسئولان مساجد برای معرفی فعالان نماز و پشتیبانی از برنامه‌های پیش‌بینی‌شده، هستیم.