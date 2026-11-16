به گزارش خبرنگار مهر، ظهر دوشنبه همزمان با هفته ترویج علم رویداد ملی «ایران فردا» با هدف ترویج فرهنگ علم‌آموزی، تقویت روحیه پرسشگری و فراهم کردن فرصت یادگیری تجربی برای دانش‌آموزان در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهرستان تالش برگزار شد.

کبری نوردوست، مسئول کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تالش، با اشاره به اهداف برگزاری این برنامه عنوان کرد: فراهم کردن فرصت یادگیری از طریق مشاهده، آزمایش، ساخت، بازی و مشارکت فعال در فعالیت‌های علمی، از مهم‌ترین اهداف این رویداد است.

وی افزود: تلاش کردیم با فاصله گرفتن از شیوه‌های صرفاً نظری و انتقال یک‌سویه مفاهیم، زمینه‌ای فراهم کنیم تا دانش‌آموزان در فضایی پویا و تعاملی، علم را به تجربه‌ای لذت‌بخش، هیجان‌انگیز و اکتشافی تبدیل کنند.

در این رویداد، ۶۰ دانش‌آموز با حضور در ایستگاه‌های متنوع علمی، به‌صورت عملی و تجربه‌محور با حوزه‌های مختلف دانش و فناوری آشنا شدند.

ایستگاه‌های هوش مصنوعی و رباتیک، کشف دنیای زنده، محیط زیست، نجوم و بازی‌ها و سرگرمی‌های علمی از جمله بخش‌های این برنامه بود که با محوریت مشارکت فعال دانش‌آموزان و ایجاد فرصت تجربه، کشف و یادگیری اجرا شد.

این رویداد در راستای ترویج علم در میان نسل نوجوان، پرورش خلاقیت، تقویت تفکر علمی و ایجاد انگیزه برای کشف ناشناخته‌ها برگزار شد؛ رویکردی که می‌کوشد دانش‌آموزان را از مرحله پرسشگری به تجربه، خلاقیت و آفرینش هدایت کند.