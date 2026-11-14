به گزارش خبرگزاری مهر، رضا داوری اظهار کرد: رویداد ملی «ایران فردا» با هدف ترویج فرهنگ خلاقیت، نوآوری و مشارکت فعال کودکان و نوجوانان در سراسر کشور طراحی شده و هم‌زمان با هفته ترویج علم در استان لرستان نیز برگزار می‌شود.

وی افزود: این رویداد بستری علمی و جذاب برای آشنایی نسل آینده با فناوری‌های روز فراهم می‌کند و تلاش دارد زمینه تجربه یادگیری متفاوت و مشارکت فعال دانش‌آموزان در فعالیت‌های علمی را فراهم سازد.

داوری با اشاره به بخش‌های مختلف این نمایشگاه گفت: رویداد «ایران فردا» شامل غرفه‌های علمی در حوزه‌های نجوم و اخترفیزیک، رباتیک، زیست‌فناوری، هوش مصنوعی، اوریگامی علمی، رصد آسمان و اجرای آزمایش‌های علمی و هیجان‌انگیز است.

رئیس کانون علوم و فناوری‌های نوین ایران درباره زمان و مکان برگزاری این رویداد نیز بیان کرد: نمایشگاه «ایران فردا» از صبح روز یکشنبه ۲۴ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در خرم‌آباد، خیابان دانش جنوبی، سالن مدرسه شهید چاغروند افتتاح می‌شود و به مدت سه روز میزبان کودکان و نوجوانان علاقه‌مند به علم و فناوری خواهد بود.