تماشاخانه سیار کانون پرورش فکری در راه شهرهای گیلان

سجاد کوچکنژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به حضور تماشاخانه سیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در ساحل رودسر اظهار کرد: این رویداد با هدف افزایش نشاط اجتماعی، غنیسازی اوقات فراغت مخاطبان و توسعه عدالت فرهنگی و آموزشی به مدت ده روز آغاز شده است.
وی با اشاره به اینکه در این سفر ۱۰ روزه، هنرمندان تماشاخانه سیار کانون پرورش فکری برنامههای گستردهای را در دستور کار قرار داده است اضافه کرد : اجرای نمایش «آش سنگ» به کارگردانی زهرا مریدی با موضوع محوری «همدلی»، قصهگویی، نمایش فیلم، معرفی خلاقانه کتاب، شعرخوانی و برگزاری مسابقههای فرهنگی از جمله این فعالیتها به شمار میرود.
سرپرست کانون پرورش فکری گیلان بیان کرد: تماشاخانه سیار کانون به شهرستانهای رودسر، سیاهکل، آستانه اشرفیه، کیاشهر، لشتنشا، کوچصفهان، خمام، خشکبیجار، رشت، شفت، صومعهسرا، فومن، ماسال، تالش، رستمآباد و رودبار سفر خواهند کرد و به اجرا خواهند پرداخت .
کوچک نژاد تصریح کرد: تمرکز اصلی این حرکت فرهنگی بر مناطق روستایی و کمبرخوردار است تا بسترهای عدالت فرهنگی و هنری برای تمام کودکان و نوجوانان فراهم شود.
وی با بیان اینکه این حرکت هدفمند با حمایت ادارهکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان و همکاری سایر مجموعههای فعال استان انجام میشود، تصریح کرد: در این سفر، از ظرفیتهای آیندهسازان ایران اسلامی چون کانونیاران و خبرنگاران نوجوان کانون نیز بهرهبرداری خواهدشد تا نقش آنها در انتقال پیامهای فرهنگی و نقشآفرینی اعضای نوجوان در عرصه کنشگری اجتماعی و سفیران فرهنگی تقویت شود.
اجرای تماشاخانه سیار در ساحل رودسر
زهرا بابا زاده رئیس کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان رودسر نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به حضور تماشاخانه سیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در ساحل رودسر اظهار کرد: این تماشاخانه با اجرای برنامه های جذاب و متنوع اجرای نمایش آش سنگ،قصه گویی ، معرفی کتاب ،مسابقه ، شاهنامه خوانی در دو سانس در ساحل رودسر برگزار شد.
وی افزود: نمایش آش سنگ با روایتی آموزنده و اجتماعی برای کودکان و نوجوانان اجرا شد که با بهره گیری از زبان هنر و قصه، مفاهیمی چون همدلی، مشارکت و اهمیت همراهی و همکاری را به مخاطبان کودک و نوجوان منتقل کرد.
رئیس کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان رودسر با اشاره به اینکه کودکان و نوجوانان عضو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان رودسر اجرای قصه گویی و شاهنامه خوانی را برعهده دارند افزود: کانون یاران و خبرنگاران نوجوان هم در اجرای این برنامه همراهی می کنند.
بابازاده تصریح کرد: این رویداد فرهنگی با هدف ایجاد نشاط اجتماعی کاهش آسیبهای اجتماعی، ایجاد شور و نشاط، انتقال مفاهیم اخلاقی و ارزشی و ترویج کتاب و کتابخوانی، و غنیسازی اوقات فراغت مخاطبان برگزار می شود.
وی افزود: این برنامه با رویکرد گسترش عدالت فرهنگی، هنری و رساندن کودکان و نوجوانانی که دسترسی کمتری به مراکز فرهنگی دارند اجرا میشود.
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