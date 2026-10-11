ترویج فرهنگ تغذیه سالم در مدارس تالش با محوریت روز جهانی تخم مرغ

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با روز جهانی تخم‌مرغ صبح یکشنبه برنامه‌ای با هدف ترویج فرهنگ تغذیه سالم، آشنایی دانش‌آموزان با ارزش غذایی تخم‌مرغ و تأکید بر اهمیت صرف صبحانه در دبستان دخترانه شاهد تالش برگزار شد.

این برنامه با هدف ارتقای آگاهی دانش‌آموزان درباره اهمیت تغذیه صحیح و نقش مواد غذایی مغذی در رشد جسمی و ذهنی کودکان برگزار شد.

معصومه زمانیان، مدیر دبستان دخترانه شاهد تالش، در حاشیه این برنامه با تأکید بر ضرورت آموزش عادت‌های غذایی سالم از دوران کودکی اظهار کرد: آشنایی دانش‌آموزان با ارزش غذایی مواد خوراکی و تشویق آنان به انتخاب تغذیه مناسب، نقش مهمی در حفظ سلامت، رشد مطلوب و ارتقای توان یادگیری دارد.

وی با اشاره به جایگاه تخم‌مرغ در برنامه غذایی خانواده‌ها افزود: تخم‌مرغ به دلیل برخورداری از پروتئین باکیفیت و مواد مغذی ضروری، یکی از مواد غذایی مفید برای تأمین نیازهای تغذیه‌ای کودکان و کمک به رشد و سلامت آنان است.

مدیر دبستان دخترانه شاهد تالش همچنین با تأکید بر اهمیت صرف صبحانه در برنامه روزانه دانش‌آموزان تصریح کرد: مصرف صبحانه کامل و مغذی، انرژی مورد نیاز دانش‌آموزان را برای فعالیت‌های روزانه تأمین می‌کند و در افزایش تمرکز و آمادگی آنان برای یادگیری نقش مؤثری دارد.

زمانیان با بیان اینکه مدرسه و خانواده در شکل‌گیری الگوهای صحیح تغذیه‌ای نقش مهمی دارند، خاطرنشان کرد: ترویج فرهنگ تغذیه سالم از سنین پایین، زمینه‌ساز پرورش نسلی سالم و آگاه است و تحقق این هدف به همکاری مستمر خانواده‌ها و مراکز آموزشی نیاز دارد.