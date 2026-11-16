به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین ملکی، ظهر دوشنبه، در جمع خبرنگاران، با تشریح برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای سی‌وچهارمین دوره هفته کتاب اظهار کرد: امسال ۹۹ برنامه متنوع با محوریت ترویج فرهنگ مطالعه و کتاب‌خوانی در مرکز و شهرستان‌های استان تهران برگزار می‌شود.



وی با اشاره به مشارکت دستگاه‌ها و مجموعه‌های فرهنگی در اجرای این برنامه‌ها افزود: ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان‌ها، شهرداری‌ها، اداره کل کتابخانه‌های عمومی، آموزش و پرورش، کانون‌های فرهنگی هنری مساجد، انجمن‌های ادبی، ناشران و کتاب‌فروشان در برگزاری برنامه‌های هفته کتاب مشارکت دارند.



ملکی با اشاره به برگزاری نمایشگاه‌های کتاب در شهرستان‌های استان تهران گفت: در ایام هفته کتاب، نمایشگاه‌هایی در شهرستان‌های اسلامشهر، رباط‌کریم، پیشوا، پاکدشت، ورامین، پردیس، فیروزکوه، شهریار و بهارستان برپا می‌شود.



مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران ادامه داد: در ورامین نمایشگاه و فروشگاه بزرگ تازه‌های کتاب با همکاری شهرداری برگزار خواهد شد و در شهریار نیز نمایشگاه کتاب «در سوگ مادر سادات» برپا می‌شود. همچنین در شهرستان ری، فروشگاه‌های کتاب دست‌دوم با هدف تأمین نیازهای مطالعاتی دانش‌آموزان فعالیت خواهند کرد.



وی با اشاره به برگزاری آیین‌های رونمایی کتاب در شهرستان‌های استان تهران بیان کرد: در پاکدشت از هفت عنوان کتاب نویسندگان بومی رونمایی می‌شود و در دماوند نیز آثار «سایه سنگین خستگی» و «نگاهی به سبک‌ها و تاریخ ادبیات پارسی» معرفی خواهند شد.



ملکی افزود: رونمایی از کتاب «لزور کهن دیاری زیبا بر بلندای البرز» در فیروزکوه و کتاب «خاطرات یک آتش‌نشان» در شهریار از دیگر برنامه‌های این بخش است. همچنین در شهرستان ری، آیین رونمایی کتاب «مهندسی مطالعه کودک و نوجوان» و نشست نقد و بررسی کتاب «عشق به زبان مادری» برگزار می‌شود.



مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران با تأکید بر اهمیت ترویج کتاب‌خوانی در میان نسل نوجوان و جوان گفت: مسابقه «کتاب بخوان، جایزه بگیر» ویژه دانش‌آموزان دوره اول و دوم ابتدایی، مسابقه «سفیر هدایت» با موضوع حضرت عبدالعظیم الحسنی (ع) و مسابقه «کتاب منصور آسمان» در شهرستان قرچک برگزار می‌شود.



وی پویش مجازی «کتاب، دانش، آینده» و مسابقه نقاشی «من یار مهربانم» را از دیگر برنامه‌های این دوره برشمرد و افزود: این برنامه‌ها با همکاری اداره کل کتابخانه‌های عمومی و سازمان آموزش و پرورش اجرا می‌شود.



ملکی همچنین از برگزاری ویژه‌برنامه «کتاب‌ها را نقاشی کن» در ملارد و کارگاه نقاشی «من یار مهربانم» در بهارستان خبر داد و اظهار داشت: طرح «شنبه‌های کتاب» در مدارس ورامین، اهدای کتاب به مدارس روستایی، عشایری و مناطق کم‌برخوردار این شهرستان و اهدای کتاب به کودکان و نوجوانان در پاکدشت از دیگر اقدامات پیش‌بینی‌شده است.



وی تجلیل از تنها نویسنده کودک شهرستان پردیس و برگزاری مسابقه کتاب‌خوانی در مدرسه امام رضا (ع) منطقه گیلاوند دماوند را نیز از برنامه‌های ویژه هفته کتاب عنوان کرد.



مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران در ادامه به اجرای طرح کتاب‌گردی در شهرستان‌های استان اشاره کرد و گفت: در ورامین این طرح با تجلیل از کتاب‌فروشان همراه خواهد بود و بازدید از دفاتر نشر و کتاب‌فروشی‌ها در تهران، ری، قدس، ملارد، رباط‌کریم، پیشوا و اسلامشهر انجام می‌شود.



ملکی افزود: در شهریار نیز جمعی از هنرمندان از کتابخانه‌ها و کتاب‌فروشی‌های شهرستان بازدید می‌کنند. همچنین تجلیل از ناشران و کتاب‌فروشی‌های برتر قدس، نویسندگان شاخص ری، کتابداران و کتاب‌خوانان نمونه ورامین و نویسندگان شهرستان تهران در دستور کار قرار دارد.



وی با اشاره به سایر برنامه‌های فرهنگی هفته کتاب اظهار کرد: طرح «دوهفته یک کتاب، یک کارمند» در شهرستان قدس و طرح «از کتاب تا سخن» توسط انجمن ادبی طاها اجرا می‌شود. همچنین ایستگاه مطالعه در مصلای نماز جمعه فیروزکوه مستقر و باشگاه کتاب‌خوانی در ملارد افتتاح خواهد شد.

ملکی برگزاری مثنوی‌خوانی توسط انجمن نبض قلم در پردیس، کارگاه تندخوانی در بهارستان، کارگاه داستان‌نویسی با موضوع «ایران قوی»، کارگاه اصول داستان‌نویسی و کارگاه «جادوی روان‌شناسی ادبیات» در پیشوا و مراسم عصر شعر و کتاب در تهران را از دیگر برنامه‌های این دوره برشمرد.



مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شعار سی‌وچهارمین دوره هفته کتاب با عنوان «با کتاب گفت‌وگو کنیم» تصریح کرد: این شعار نگاهی عمیق‌تر به مقوله کتاب و کتاب‌خوانی دارد و صرفاً به ترویج مطالعه محدود نمی‌شود، بلکه بر ارتباط انسان با اندیشه‌ها، تجربه‌ها، تاریخ، فرهنگ و تمدن بشری تأکید می‌کند.



وی افزود: مطالعه کتاب در واقع نوعی گفت‌وگو با ذهن و جهان‌بینی نویسنده است که می‌تواند زمینه‌ساز رشد فکری، تقویت قدرت تحلیل، افزایش آگاهی اجتماعی و شکل‌گیری جامعه‌ای خردورز و مطالبه‌گر باشد.



ملکی با اشاره به گسترش استفاده از فضای مجازی و کاهش فرصت مطالعه عمیق در جامعه خاطرنشان کرد: امروز بخش قابل توجهی از زمان مردم در فضای مجازی سپری می‌شود و خواندن متن‌های کوتاه تا حد زیادی جای مطالعه عمیق را گرفته است؛ از این رو بازگشت به کتاب و تقویت فرهنگ مطالعه ضرورتی انکارناپذیر به شمار می‌رود.



وی ادامه داد: کتاب به انسان فرصت مکث، اندیشیدن و پرسشگری می‌دهد و کمک می‌کند به جای پذیرش منفعلانه اطلاعات، با شناخت و آگاهی مسائل پیرامون خود را تحلیل کند.



مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران با تأکید بر ضرورت استمرار برنامه‌های ترویج کتاب‌خوانی گفت: تحقق شعار «با کتاب گفت‌وگو کنیم» نباید به برنامه‌های نمادین و مناسبتی محدود شود، بلکه باید به رویکردی مستمر در سیاست‌گذاری‌ها و فعالیت‌های فرهنگی تبدیل شود.



ملکی برگزاری نشست‌های نقد و بررسی کتاب، گفت‌وگو با نویسندگان و اهالی قلم، جلسات کتاب‌خوانی جمعی، تقویت کتابخانه‌های عمومی و تخصصی، حضور مؤثر کتاب در مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز فرهنگی و بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌ها و فضای مجازی برای معرفی آثار ارزشمند را از جمله راهکارهای تحقق این رویکرد دانست.



وی با اشاره به جایگاه استان تهران در تولید و عرضه آثار فرهنگی و اندیشه‌ای کشور اظهار کرد: تلاش می‌کنیم با همکاری ناشران، نویسندگان، کتاب‌فروشان، کتابداران، فعالان فرهنگی و دستگاه‌های اجرایی، دسترسی مردم به کتاب تسهیل و فرصت‌های گفت‌وگو با کتاب در جامعه گسترش یابد.



ملکی در پایان تأکید کرد: جامعه‌ای که با کتاب گفت‌وگو می‌کند، از جهل، سطحی‌نگری و انفعال فاصله می‌گیرد و به سوی آگاهی، مدارا، خردورزی و پیشرفت حرکت می‌کند. هفته کتاب فرصتی برای تبدیل مطالعه از یک عادت فردی به فرهنگی عمومی و اجتماعی است که آثار آن در ارتقای سرمایه اجتماعی، پویایی اندیشه و توسعه پایدار کشور نمایان خواهد شد.



گفتنی است سی‌وچهارمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران با شعار «با کتاب گفت‌وگو کنیم» از ۲۳ تا ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در سراسر کشور برگزار می‌شود.