به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه کتاب شهرستان رزن به مناسبت سی و چهارمین هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران عصر دوشنبه با حضور فرهاد جهانیان فرماندار رزن، حجت‌الاسلام والمسلمین علی‌اکبر منصوری امام جمعه شهر رزن و جمعی از مسئولان شهرستان در سالن شهید ترکمان گشایش یافت.

فرهاد جهانیان در این مراسم با تاکید بر اهمیت ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی اظهار کرد: کتاب و کتابخوانی از مهمترین مولفه‌های رشد فرهنگی و توسعه فکری جامعه است و ترویج فرهنگ مطالعه باید به عنوان یک اولویت فرهنگی مورد توجه خانواده‌ها، دستگاه‌های اجرایی و نهادهای فرهنگی قرار گیرد.

وی افزود: آشنایی نسل جوان و نوجوان با دنیای کتاب، تقویت عادت مطالعه در میان خانواده‌ها و فراهم کردن دسترسی آسان مردم به منابع مطالعاتی متنوع، نقش موثری در ارتقای آگاهی عمومی و افزایش سرمایه فرهنگی جامعه دارد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان رزن در ادامه با اشاره به اهداف برگزاری این نمایشگاه گفت: این رویداد فرهنگی با هدف ترویج فرهنگ مطالعه، توسعه کتابخوانی و دسترسی آسان‌تر علاقه‌مندان به کتاب برپا شده است.

حمید رضا علیخانی افزود: در این نمایشگاه ۶ هزار و ۸۰۰ جلد کتاب در قالب حدود ۲ هزار عنوان و در موضوعات متنوعی از جمله روان‌شناسی، داستان و رمان، کودک و نوجوان، بازی‌های فکری، تاریخ، قرآن، کتاب‌های نفیس و آثار علمی، فرهنگی، هنری و آموزشی عرضه شده است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان رزن با اشاره به پیش‌بینی تخفیف و بن‌های خرید کتاب برای تسهیل حضور علاقه‌مندان اظهار کرد: تلاش شده است با فراهم کردن مجموعه‌ای متنوع از کتاب‌ها زمینه استقبال اقشار مختلف مردم به ویژه کودکان و نوجوانان از این رویداد فرهنگی فراهم شود.

علیخانی خاطرنشان کرد: این نمایشگاه تا دهم آذر ماه در سالن شهید ترکمان واقع در خیابان ۱۸ متری چمران شهرستان رزن میزبان علاقه‌مندان و دوستداران کتاب است.