به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی بابایی، عضو شورای اسلامی شهر تهران در ️ملاقات مردمی مهدی بابایی، عضو شورای اسلامی شهر تهران، محمدهادی علی‌احمدی، شهردار منطقه ۷ و جمعی از مدیران شهری و شهرداران نواحی ۵ گانه برگزار شد و طی آن، شهروندان مسائل، درخواست‌ها و مطالبات خود را مطرح کردند.

️مهدی بابایی در حاشیه این نشست با اشاره به وضعیت ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی در شرایط کنونی تاکید کرد: مترو و اتوبوس به‌عنوان مدل های اصلی جابه‌جایی عمومی، در شرایط فعلی به‌صورت رایگان در اختیار شهروندان قرار دارند و پس از پایان شرایط جنگی، نحوه ارائه این خدمات مجدداً بررسی خواهد شد.

️وی با تأکید بر ضرورت حمایت از قشرهای کم‌برخوردار افزود: حتی در صورت تغییر شرایط و تصویب دریافت هزینه برای استفاده از مترو و اتوبوس در تهران، سازوکاری پیش‌بینی خواهد شد تا دهک‌های آسیب‌پذیر همچنان بتوانند همانند گذشته به‌صورت رایگان یا با تخفیف ویژه از خدمات حمل‌ونقل عمومی استفاده کنند.

️در این دیدار، درخواست‌ها و مسائل مطرح‌شده از سوی شهروندان با حضور محمدهادی علی احمدی شهردار منطقه ۷ و مدیران مربوطه مورد بررسی قرار گرفت تا موضوعات در چارچوب وظایف مدیریت شهری و قوانین پیگیری و برای رفع مشکلات مطرح‌شده اقدامات لازم انجام شود.