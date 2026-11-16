به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا پناه ظهر دوشنبه در نشست سه‌جانبه‌گرایی با حضور مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران و نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در ساری، بر ضرورت ارتقای توان کارشناسی و تقویت نقش تشکل‌ها در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با روابط کار تأکید کرد.

وی با اشاره به اینکه تشکل‌های کارگری و کارفرمایی از ارکان اصلی سه‌جانبه‌گرایی و شرکای اجتماعی دولت به شمار می‌روند، اظهار کرد: ایفای مؤثر مسئولیت‌های این تشکل‌ها مستلزم برخورداری از دانش تخصصی، مهارت‌های تشکیلاتی و شناخت کافی از قوانین و مقررات کار است.

پناه با بیان اینکه توسعه آموزش‌های تخصصی از اولویت‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، افزود: در نشست با نمایندگان تشکل‌های مازندران، موضوع افزایش دوره‌های آموزشی و تسهیل دسترسی فعالان تشکلی به آموزش‌های مورد نیاز مطرح شد و در همین راستا هماهنگی‌هایی با مؤسسه کار برای برگزاری این دوره‌ها انجام گرفته است.

مدیرکل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت کار ادامه داد: در اجرای این برنامه از ظرفیت استادان و صاحب‌نظران استان مازندران استفاده خواهد شد و در صورت نیاز، مدرسان متخصص از سایر استان‌ها نیز برای ارائه آموزش‌های تخصصی دعوت می‌شوند.

وی با اشاره به شیوه‌های برگزاری این دوره‌ها گفت: آموزش‌ها متناسب با نیاز و شرایط تشکل‌ها طراحی می‌شود و برگزاری دوره در محیط‌های کارگاهی و خارج از محیط کارگاهی در دستور کار قرار دارد.

جمع‌آوری پیشنهادهای تشکل‌ها برای اصلاح مقررات

پناه در بخش دیگری از سخنان خود، بازنگری در آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با تشکل‌های کارگری و کارفرمایی را از دیگر محورهای مورد پیگیری وزارتخانه عنوان کرد و گفت: در نشست ساری، نمایندگان تشکل‌ها دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را درباره ضرورت اصلاح برخی مقررات مطرح کردند که این نظرات دریافت شده است.

وی افزود: با تأکید مقام عالی وزارت و سرکار خانم رضایی، اصلاح آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط در دستور کار قرار گرفته و تلاش می‌شود دیدگاه‌های تشکل‌های کارگری و کارفرمایی به‌عنوان شرکای اجتماعی وزارتخانه در این فرایند لحاظ شود.

مدیرکل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر اینکه تصمیم‌گیری در حوزه روابط کار باید مبتنی بر اصل سه‌جانبه‌گرایی باشد، تصریح کرد: بهره‌گیری از تجربه و نظرات نمایندگان کارگران و کارفرمایان در تدوین و اصلاح مقررات ضروری است و نمی‌توان بدون مشارکت تشکل‌های مرتبط درباره مسائل این حوزه تصمیم‌گیری کرد.

پناه همچنین از آغاز اقدامات برای دریافت دیدگاه تشکل‌ها در سطح ملی خبر داد و گفت: در این زمینه مکاتباتی با ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها و کانون‌های عالی تشکل‌ها صورت گرفته و نشست‌های متعددی در استان‌های مختلف برای جمع‌آوری و بررسی پیشنهادها در حال برگزاری است.

وی خاطرنشان کرد: پس از دریافت نظرات و انجام جمع‌بندی اولیه، پیشنهادها به تفکیک حوزه‌های تشکل‌های کارگری، کارفرمایی، انجمن‌های صنفی و بازنشستگان در بخش‌های تخصصی بررسی می‌شود.

به گفته مدیرکل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مرکز حقوقی این وزارتخانه نیز پیشنهادهای دریافتی را از نظر انطباق با قوانین و ملاحظات حقوقی ارزیابی خواهد کرد تا در نهایت زمینه تدوین جمع‌بندی کارشناسی برای اصلاح مقررات فراهم شود.