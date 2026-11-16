به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عبدالمجید اکبری، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهید مفتح منطقه ۳ تهران، ظهر دوشنبه در حاشیه آیین افتتاح طرح کاشت ۳۱۳ هزار نهال امید در بوستان شریعتی تهران، این طرح را بخشی از حرکت ملی درختکاری دانست که از امروز در نقاط مختلف این شهر آغاز شده و تا روز درختکاری و پایان اسفندماه ادامه خواهد داشت.

به گفته او، در ناحیه مقاومت شهید مفتح نیز نقاطی برای اجرای این طرح در نظر گرفته شده است، در نقطه آغازین، قطعه‌ای با ۱۱۰ نهال در بوستان شریعتی و با حضور خانواده‌های معظم شهدا، به یاد شهدای جنگ تحمیلی هشت‌ساله، شهدای جنگ ۴۰ روزه، شهدای جنگ ۱۲ روزه، شهدای ترور، شهدای مدافع سلامت و امنیت و همه شهدای تهران و همچنین درگذشتگان از میان مردم شهر، کاشته می‌شود.

اکبری تأکید کرد: هر یک از شهروندان می‌توانند در این طرح شرکت کنند و با کاشت یک نهال، به یاد درگذشتگان و شهدا، در آبادانی و سرسبزی شهر و شکل‌گیری محیط زیستی سالم سهیم شوند.

بر اساس این گزارش‌، این پویش با پیشتازی بسیج در تهران آغاز شده و قرار است طی چهار سال، یک میلیون نهال در سطح شهر تهران غرس شود.

این طرح در سطح ملی نیز با کاشت ۴۸ میلیون نهال در سراسر کشور تا ۱۵ اسفندماه دنبال می‌شود.

نهال‌های کاشته‌شده در این پویش به مدت شش ماه نگهداری و مراقبت می‌شوند و هر نهال شناسه مشخصی دریافت می‌کند، تا امکان پیگیری وضعیت آن در آینده وجود داشته باشد.

همچنین قطعاتی با تعداد مشخص، از جمله قطعات ۱۲ نهالی به یاد جنگ ۱۲ روزه، ۴۰ نهالی به یاد جنگ ۴۰ روزه و ۱۱۰ نهالی، برای گرامیداشت یاد شهدا در نظر گرفته شده است.