به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین واثق کارگرنیا ظهر دوشنبه در جلسه کارگروه هوشمندسازی شهرداری رشت با اشاره به ضرورت رفع موانع سامانه یکپارچه شهرسازی و توسعه خدمات الکترونیک اظهار کرد: هوشمندسازی فرآیندهای شهری با هدف تسهیل امور شهروندان، افزایش شفافیت و تسریع در ارائه خدمات دنبال می‌شود و در این مسیر باید چالش‌های موجود در سامانه‌های اجرایی به‌صورت مستمر بررسی و برطرف شود.

رئیس شورای اسلامی شهر رشت با اشاره به اجرای نرم‌افزار جامع شهرسازی «سرا» افزود: این سامانه با هدف بومی‌سازی فرآیندها و پاسخگویی سریع، شفاف و امن در شهرداری رشت راه‌اندازی شده و اقدامات مناسبی نیز در این زمینه صورت گرفته است، اما نبود نظارت دقیق بر فرآیندها، رفت‌وبرگشت‌های غیرضروری و معطل ماندن پرونده‌ها از جمله عواملی است که موجب نارضایتی شهروندان می‌شود.

وی با تأکید بر ضرورت نظارت مستمر بر عملکرد کاربران و کارشناسان حوزه شهرسازی در مناطق پنج‌گانه تصریح کرد: تعامل بیشتر میان مدیران و کارشناسان مناطق و نظارت بر گردش پرونده‌ها باید در دستور کار قرار گیرد تا از توقف غیرضروری درخواست‌های مردم و طولانی شدن فرآیند پاسخگویی جلوگیری شود.

کارگرنیا همچنین از پیشرفت بیش از ۸۰ درصدی پروژه تهیه نقشه رقومی شهر رشت خبر داد و گفت: اگرچه ارائه نقشه دقیق UTM از وظایف مالکان است، اما شهرداری رشت پروژه راهبردی تهیه نقشه رقومی با مقیاس یک‌به‌۵۰۰ به روش فتوگرامتری و تشکیل بانک اطلاعات مکانی شهر را دنبال می‌کند.

وی ادامه داد: این پروژه با هدف برداشت و ثبت اطلاعات معابر، عرصه و اعیان شهر در حال اجراست و تکمیل آن می‌تواند نقش مهمی در تقویت زیرساخت‌های اطلاعاتی، برنامه‌ریزی دقیق‌تر و مدیریت هوشمند شهری داشته باشد.

رئیس شورای اسلامی شهر رشت با اشاره به ضرورت ارزیابی مستمر عملکرد مناطق پنج‌گانه بیان کرد: گزارش‌های تحلیلی مربوط به مدت‌زمان پاسخگویی به درخواست‌ها، به تفکیک مناطق و مراحل مختلف رسیدگی به پرونده‌ها، باید در ابتدای هر هفته استخراج و برای مدیران مناطق، نهادهای نظارتی و شورای اسلامی شهر ارسال شود.

کارگرنیا با قدردانی از تلاش کارشناسان و کاربران حوزه شهرسازی در مناطق پنج‌گانه تأکید کرد: توسعه شهری در بستر انضباط اداری، نظارت فراگیر بر فرآیندها و پاسخگویی مسئولانه به مطالبات مردم محقق می‌شود.

وی تصریح کرد: تمامی چالش‌ها و موانع موجود در حوزه هوشمندسازی در این کارگروه بررسی و برای رفع آن‌ها و تسریع در روند خدمت‌رسانی تصمیم‌گیری می‌شود و انتظار می‌رود با همت مجموعه مدیریت شهری، هوشمندسازی شهرداری رشت هر روز به نتایج مطلوب‌تری در مسیر ارائه خدمات سریع‌تر و شایسته‌تر به شهروندان دست یابد.