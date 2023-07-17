دستگیری ۴ کارمند شهرداری رشت در یک هفته اخیر

محمدحسین واثق کارگرنیا در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به دستگیری یکی از کارمندان شهرداری رشت، اظهار کرد: مسئول مالی یکی از مناطق شهرداری رشت به جرم تخلفات مالی با حکم مقامات قضائی و توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) دستگیر شد.

وی با بیان اینکه این فرد قبل از دستگیری از وی سلب مسئولیت شده بود، افزود: این فرد در حین دستگیری هیچ گونه سمتی در شهرداری نداشت و به عنوان کارمند ساده محسوب می‌شد.

رئیس شورای اسلامی شهر رشت با اشاره به دستگیری چهارمین کارمند متخلف در هفته اخیر در شهرداری رشت اضافه کرد: مدیریت شهری و پارلمان شهری در رسیدگی به امورات شهر رویکرد فساد ستیز را دنبال می‌کند.

کارگرنیا با بیان اینکه انتخاب شهردار فعلی بر مبنای پاک دستی و روحیه فساد ستیزی وی بوده است، گفت: نگاه ضد فساد در بدنه مدیریت شهری رشت نهادینه شده است.

وی با اشاره به روحیه تعاملی مدیریت شهری رشت با شهروندان افزود: با حضور شهردار جدید، بین مردم و شهروندان ارتباط و تعاملی دو سویه برقرار شده است.