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۲۶ تیر ۱۴۰۲، ۱۸:۵۹

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

دستگیری ۴ کارمند شهرداری رشت در یک هفته اخیر

دستگیری ۴ کارمند شهرداری رشت در یک هفته اخیر

رشت- رئیس شورای شهر رشت با اشاره به دستگیری چهارمین کارمند متخلف طی یک هفته اخیر در شهرداری این شهر گفت: مدیریت شهری و پارلمان شهری در رسیدگی به امورات شهر رویکرد فساد ستیز را دنبال می‌کند.

محمدحسین واثق کارگرنیا در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به دستگیری یکی از کارمندان شهرداری رشت، اظهار کرد: مسئول مالی یکی از مناطق شهرداری رشت به جرم تخلفات مالی با حکم مقامات قضائی و توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) دستگیر شد.

وی با بیان اینکه این فرد قبل از دستگیری از وی سلب مسئولیت شده بود، افزود: این فرد در حین دستگیری هیچ گونه سمتی در شهرداری نداشت و به عنوان کارمند ساده محسوب می‌شد.

رئیس شورای اسلامی شهر رشت با اشاره به دستگیری چهارمین کارمند متخلف در هفته اخیر در شهرداری رشت اضافه کرد: مدیریت شهری و پارلمان شهری در رسیدگی به امورات شهر رویکرد فساد ستیز را دنبال می‌کند.

کارگرنیا با بیان اینکه انتخاب شهردار فعلی بر مبنای پاک دستی و روحیه فساد ستیزی وی بوده است، گفت: نگاه ضد فساد در بدنه مدیریت شهری رشت نهادینه شده است.

وی با اشاره به روحیه تعاملی مدیریت شهری رشت با شهروندان افزود: با حضور شهردار جدید، بین مردم و شهروندان ارتباط و تعاملی دو سویه برقرار شده است.

کد مطلب 5839203

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