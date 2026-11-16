علی محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح آخرین پیش‌بینی‌های جوی استان کرمانشاه اظهار کرد: بر اساس بررسی داده‌های هواشناسی، امروز و فردا سه‌شنبه، آسمان استان کمی تا قسمتی ابری خواهد بود و در برخی ساعات افزایش ابر و وزش باد ملایم پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: از اواسط روز چهارشنبه تا اواخر پنجشنبه، موجی کوتاه از جو منطقه عبور می‌کند که علاوه بر افزایش ابرناکی و وزش باد، می‌تواند موجب رگبارهای پراکنده باران در برخی نقاط استان شود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با اشاره به مناطق مستعدتر برای بارش گفت: احتمال وقوع بارش‌های پراکنده به‌ویژه در نواحی شمالی استان بیشتر خواهد بود.

زورآوند ادامه داد: پس از عبور این موج، در روزهای جمعه و شنبه پدیده جوی قابل ملاحظه‌ای برای استان پیش‌بینی نمی‌شود و شرایط جوی نسبتاً آرام خواهد بود.

وی درباره تغییرات دمایی نیز خاطرنشان کرد: تا روز شنبه، میانگین دمای هوا در بیشتر نقاط استان تغییرات چندانی نخواهد داشت و نوسان محسوسی در دما پیش‌بینی نمی‌شود.